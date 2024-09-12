كراك: الباب سيبقى مفتوحا دائما أمام فيرستابن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أكد ميك كراك رئيس فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- ، أن الباب سيبقى مفتوحا دائما أمام السائق الهولندي ماكس فيرستابن في السير على نهج أدريان نيوي والانضمام إلى الفريق. ووقع نيوي، الذي يعتبر أعظم العقليات التقنية من بين أبناء جيله في فورمولا- 1، عقدا طويل الأمد مع استون مارتن، وسينضم للفريق رسميا بدءا من مارس المقبل، في صفقة سيحصل بمقتضاها على حوالي 20 مليون جنيه أسترليني (23 مليونا و700 ألف دولار) في العام.
ورحل البريطاني نيوي 65 عن ريد بول في مايو الماضي بعد عقدين تقريبا من العمل مع الفريق.
ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بول حتى 2028، علما بأنه فاز بلقب بطولة العالم لفئة السائقين في الثلاثة مواسم الماضية بفضل السيارة التي صممها نيوي.
ويرى كراك أن قدوم نيوي الفائز بلقب بطولة العالم مع ويليامز ومكلارين وريد بول، بناء على رغبة مالك أستون مارتن، لورنس سترول، سيجعل الفريق جاذبا.
وقال كراك أمس الخميس «الباب أمام ماكس فيرستابن سيبقى مفتوحا دائما في اعتقادي، لكل شيء».
وأضاف «سنصبح أكثر جذبا على كافة الأصعدة بفضل هذا التعاقد، نظرا للمصداقية المتزايدة، إنه دليل على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه».
وسيعمل نيور مع لانس سترول نجل مالك الفريق، والإسباني المخضرم فيرناندو ألونسو الفائز باللقب مرتين والذي يمتد عقده حتى نهاية 2026.
وسيكون ألونسو قد بلغ عامه الخامس والأربعين خلال موسم 2026، الذي سيكون الموسم الأول، الذي سيضع خلاله نيوي بصمته كاملة على تصميم السيارة.
ولكن أكد كراك أن ألونسو قد يبقى ضمن صفوف أستون مارتن لفترة إضافية بعد نهاية عقده الحالي.
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