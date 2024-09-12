كراك: الباب سيبقى مفتوحا دائما أمام فيرستابن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬ميك‭ ‬كراك‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭- ‬،‭ ‬أن‭ ‬الباب‭ ‬سيبقى‭ ‬مفتوحا‭ ‬دائما‭ ‬أمام‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬أدريان‭ ‬نيوي‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭. ‬ووقع‭ ‬نيوي،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أعظم‭ ‬العقليات‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬جيله‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭- ‬1،‭ ‬عقدا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬استون‭ ‬مارتن،‭ ‬وسينضم‭ ‬للفريق‭ ‬رسميا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬سيحصل‭ ‬بمقتضاها‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬أسترليني‭ (‬23‭ ‬مليونا‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬العام‭.‬

ورحل‭ ‬البريطاني‭ ‬نيوي‭ ‬65‭ ‬عن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬عقدين‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬فيرستابن‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬حتى‭ ‬2028،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفئة‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬الثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬الماضية‭ ‬بفضل‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬صممها‭ ‬نيوي‭.‬

ويرى‭ ‬كراك‭ ‬أن‭ ‬قدوم‭ ‬نيوي‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬ويليامز‭ ‬ومكلارين‭ ‬وريد‭ ‬بول،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬مالك‭ ‬أستون‭ ‬مارتن،‭ ‬لورنس‭ ‬سترول،‭ ‬سيجعل‭ ‬الفريق‭ ‬جاذبا‭.‬

وقال‭ ‬كراك‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سيبقى‭ ‬مفتوحا‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬اعتقادي،‭ ‬لكل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنصبح‭ ‬أكثر‭ ‬جذبا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬بفضل‭ ‬هذا‭ ‬التعاقد،‭ ‬نظرا‭ ‬للمصداقية‭ ‬المتزايدة،‭ ‬إنه‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‮»‬‭.‬

وسيعمل‭ ‬نيور‭ ‬مع‭ ‬لانس‭ ‬سترول‭ ‬نجل‭ ‬مالك‭ ‬الفريق،‭ ‬والإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬فيرناندو‭ ‬ألونسو‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين‭ ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬2026‭.‬

وسيكون‭ ‬ألونسو‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬عامه‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬الموسم‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬سيضع‭ ‬خلاله‭ ‬نيوي‭ ‬بصمته‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬السيارة‭.‬

ولكن‭ ‬أكد‭ ‬كراك‭ ‬أن‭ ‬ألونسو‭ ‬قد‭ ‬يبقى‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬لفترة‭ ‬إضافية‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬الحالي‭.‬