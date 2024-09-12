فيرستابن وريد بول في الدفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يبحث‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭ ‬ونغمة‭ ‬الفوز‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬إذ‭ ‬يتطلع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬انحداره‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بالريادة‭ ‬لدى‭ ‬السائقين‭ ‬والصانعين‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

وبعد‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬صعود‭ ‬أسهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬ماكلارين،‭ ‬يصل‭ ‬فيرستابن‭ ‬إلى‭ ‬باكو‭ ‬وهو‭ ‬يتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين‭ ‬بفارق‭ ‬62‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭.‬

كما‭ ‬تقلصت‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬وماكلارين‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬لدى‭ ‬الصانعين‭.‬

ويعود‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬لفيرستابن‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬الرقم‭ ‬61‭ ‬الى‭ ‬جائزة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬زميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬جائزة‭ ‬باكو‭ ‬نفسها،‭ ‬حاصدا‭ ‬آنذاك‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وستنتهي‭ ‬هيمنة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬والمستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إن‭ ‬تمكن‭ ‬ماكلارين‭ ‬من‭ ‬التفوّق‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬الأحد‭. ‬وانهمك‭ ‬فيرستابن‭ ‬وبيريس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬لتراجع‭ ‬أدائهما‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬مونتسا‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ ‬‮«‬كان‭ ‬سباق‭ ‬مونتسا‭ ‬صعبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬ومن‭ ‬أولوياتنا‭ ‬استعادة‭ ‬مستوانا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬بجد‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬مررنا‭ ‬بفترة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬والعمل‭ ‬منذ‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭. ‬لقد‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ماكس‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬لضمان‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للمشاكل‭. ‬

وأردف‭ ‬‮«‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬سيتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬جهدا‭ ‬جماعيا‭ ‬ويمكنك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬ميلتون‭ ‬كينز‭. ‬لقد‭ ‬دفعنا‭ ‬ذلك‭ ‬جميعا‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.‬