فيرستابن وريد بول في الدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باكو - (أ ف ب) : يبحث الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة عن استعادة الثقة ونغمة الفوز هذا الاسبوع، إذ يتطلع ريد بول إلى إيقاف انحداره والاحتفاظ بالريادة لدى السائقين والصانعين خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.
وبعد ستة سباقات من دون أي فوز ترافق مع صعود أسهم العديد من المنافسين وفي طليعتهم ماكلارين، يصل فيرستابن إلى باكو وهو يتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق 62 نقطة عن البريطاني لاندو نوريس.
كما تقلصت الفجوة بين ريد بول وماكلارين إلى ثماني نقاط فقط لدى الصانعين.
ويعود الفوز الأخير لفيرستابن وريد بول الذي حمل الرقم 61 الى جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو، في حين فاز زميله المكسيكي سيرخيو بيريس للمرة الأخيرة الى جائزة باكو نفسها، حاصدا آنذاك فوزه السادس في مسيرته والثاني في أذربيجان خلال سباق العام الماضي.
وستنتهي هيمنة ريد بول المطلقة على ترتيب الصانعين والمستمرة منذ أكثر من عامين، وتحديدا منذ سباق جائزة إسبانيا الكبرى في عام 2022، إن تمكن ماكلارين من التفوّق عليه بفارق تسع نقاط الأحد. وانهمك فيرستابن وبيريس في الفترة الأخيرة لإيجاد الحلول لتراجع أدائهما منذ أن فاز شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري بسباق جائزة مونتسا في 1 سبتمبر.
وقال فيرستابن «كان سباق مونتسا صعبا بالنسبة لنا، ومن أولوياتنا استعادة مستوانا إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه.
وأضاف «نريد دائما أن نكون أكثر قدرة على المنافسة، وقد عمل الفريق بجد على حل المشكلات التي واجهناها.
بدوره، قال بيريس «لقد مررنا بفترة جيدة من التفكير والعمل منذ السباق الأخير. لقد عمل كل من ماكس وأنا في المصنع لضمان إيجاد حل للمشاكل.
وأردف «للعودة إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه على سلم الترتيب، سيتطلب الأمر جهدا جماعيا ويمكنك أن ترى ذلك كل يوم في ميلتون كينز. لقد دفعنا ذلك جميعا إلى الأمام.
MENAFN12092024000055011008ID1108669107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.