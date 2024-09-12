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فوز ثان لألمانيا في كأس ديفيس

9/12/2024 7:24:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بطلة‭ ‬1988‭ ‬و1989‭ ‬و1993‭ ‬ووصيفة‭ ‬1970‭ ‬و1985،‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬وذلك‭ ‬بتخطيها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جوهاي‭ ‬الصينية،‭ ‬لتصبح‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وبدأت‭ ‬ألمانيا‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬المقامة‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬جوهاي،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمقاطعة‭ ‬غوانغدونغ،‭ ‬بفوزها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬أيضا،‭ ‬ثم‭ ‬تخطت‭ ‬تشيلي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬الخميس‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭.‬

في‭ ‬لقاء‭ ‬الفردي‭ ‬الأول،‭ ‬تغلب‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬مارتيرر‭ ‬على‭ ‬توماس‭ ‬باريوس‭ ‬فيرا‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬ثم‭ ‬حذا‭ ‬حذوه‭ ‬يانيك‭ ‬هانفمان‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬أليخاندرو‭ ‬تابيلو‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وفي‭ ‬الزوجي،‭ ‬تغلب‭ ‬كفين‭ ‬كرافييتس‭ ‬وتيم‭ ‬بويتس‭ ‬على‭ ‬باريوس‭ ‬فيرا‭ ‬وماتياس‭ ‬سوتو‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتقي‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬الجمعة‭ ‬ثم‭ ‬ألمانيا‭ ‬السبت‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬متصدر‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الأربع‭ ‬الموزعة‭ ‬مبارياتها‭ ‬على‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالية‭ (‬الأولى‭ ‬وتضم‭ ‬المضيفة‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬والبرازيل‭)‬،‭ ‬فالنسيا‭ ‬الإسبانية‭ (‬الثانية‭ ‬وتضم‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬وأستراليا‭ ‬وصيفة‭ ‬البطلة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وتشيكيا‭)‬،‭ ‬مانشستر‭ ‬الإنجليزية‭ (‬الرابعة‭ ‬وتضم‭ ‬بريطانيا‭ ‬وكندا‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وفنلندا‭)‬،‭ ‬وجوهاي‭.‬

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