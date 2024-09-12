فوز ثان لألمانيا في كأس ديفيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): حققت ألمانيا، بطلة 1988 و1989 و1993 ووصيفة 1970 و1985، فوزها الثاني في منافسات المجموعة الثالثة من كأس ديفيس لكرة المضرب، وذلك بتخطيها تشيلي 3-0 أمس الخميس في جوهاي الصينية، لتصبح على مشارف ربع النهائي.
وبدأت ألمانيا مشوارها في هذه المجموعة المقامة مبارياتها في جوهاي، الواقعة على الساحل الجنوبي لمقاطعة غوانغدونغ، بفوزها الثلاثاء على سلوفاكيا 3-0 أيضا، ثم تخطت تشيلي بالنتيجة ذاتها الخميس ومن دون أن تخسر أي مجموعة في المباريات الثلاث.
في لقاء الفردي الأول، تغلب ماكسيميليان مارتيرر على توماس باريوس فيرا 6-1 و6-3، ثم حذا حذوه يانيك هانفمان بتغلبه على أليخاندرو تابيلو 7-5 و6-4.
وفي الزوجي، تغلب كفين كرافييتس وتيم بويتس على باريوس فيرا وماتياس سوتو 6-1 و6-3.
وتضم المجموعة الولايات المتحدة التي تغلبت الأربعاء على تشيلي 3-0، على أن تلتقي سلوفاكيا الجمعة ثم ألمانيا السبت.
ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الأربع الموزعة مبارياتها على بولونيا الإيطالية (الأولى وتضم المضيفة حاملة اللقب وبلجيكا وهولندا والبرازيل)، فالنسيا الإسبانية (الثانية وتضم البلد المضيف وأستراليا وصيفة البطلة وفرنسا وتشيكيا)، مانشستر الإنجليزية (الرابعة وتضم بريطانيا وكندا والأرجنتين وفنلندا)، وجوهاي.
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