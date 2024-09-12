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ألونسو: أستون مارتن فريق المستقبل

9/12/2024 7:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬فرناندو‭ ‬ألونسو‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬هو‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬للسيارات‭ ‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المصمم‭ ‬البارز‭ ‬أدريان‭ ‬نيوي‭ ‬رغم‭ ‬اعترافه‭ ‬بأن‭ ‬الوقت‭ ‬المتبقي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يجعله‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

ويرتبط‭ ‬السائق‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ ‬بعقد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬عمره‭ ‬حينها‭ ‬45‭ ‬عاما‭.‬

وسينضم‭ ‬نيوي‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬سيلفرستون‭ ‬مقرا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬وستكون‭ ‬مهمته‭ ‬الرئيسية‭ ‬تصميم‭ ‬سيارة‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬عندما‭ ‬تطبق‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬وتبدأ‭ ‬عصرا‭ ‬جديدا‭ ‬للمحركات‭.‬

وقال‭ ‬ألونسو‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬كان‭ ‬أسبوعا‭ ‬إيجابيا‭ ‬للفريق‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭. ‬سيكون‭ ‬نيوي‭ ‬إضافة‭ ‬رائعة‭ ‬لأستون‭ ‬مارتن‭.
‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬هو‭ ‬فريق‭ ‬المستقبل‭. ‬أزاح‭ ‬الفريق‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬مبان‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬وسيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬نفق‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬هوندا‭ ‬وأرامكو‭ ‬أفضل‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ... ‬والآن‭ ‬أدريان‭ ‬أيضا‭.‬‮»‬

وأردف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬صورة‭ ‬الفريق‭ ‬باتت‭ ‬تكتمل‭ ‬ورؤية‭ (‬المالك‭) ‬لورنس‭ (‬سترول‭) ‬بدأت‭ ‬تتشكل‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبيه‭ ‬مع‭ ‬رينو‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬و2006،‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬منذ‭ ‬انتصاره‭ ‬32‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬فيراري‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬



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