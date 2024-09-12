ألونسو: أستون مارتن فريق المستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باكو - (رويترز): قال فرناندو ألونسو أمس الخميس إن أستون مارتن هو «فريق المستقبل» في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد التعاقد مع المصمم البارز أدريان نيوي رغم اعترافه بأن الوقت المتبقي له في الرياضة قد لا يجعله جزءا من هذا المشروع.
ويرتبط السائق الإسباني بطل العالم مرتين بعقد حتى عام 2026 أي أنه سيكون عمره حينها 45 عاما.
وسينضم نيوي (65 عاما) إلى الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرا قادما من رد بول في مارس آذار وستكون مهمته الرئيسية تصميم سيارة عام 2026 عندما تطبق فورمولا 1 مجموعة جديدة من القواعد وتبدأ عصرا جديدا للمحركات.
وقال ألونسو للصحفيين على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى «بالتأكيد، كان أسبوعا إيجابيا للفريق مع هذا الإعلان. سيكون نيوي إضافة رائعة لأستون مارتن.
أستون مارتن هو فريق المستقبل. أزاح الفريق الستار عن عدة مبان جديدة في مقره وسيتم افتتاح نفق الرياح في يناير. هوندا وأرامكو أفضل شركاء في العالم ... والآن أدريان أيضا.»
وأردف: «أعتقد أن صورة الفريق باتت تكتمل ورؤية (المالك) لورنس (سترول) بدأت تتشكل».
ولم يحقق ألونسو، الذي أحرز لقبيه مع رينو في 2005 و2006، أي فوز منذ انتصاره 32 خلال مسيرته مع فيراري في 2013.
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