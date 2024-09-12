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نجوم وأبطال أولمبيون في ختام الموسم الماسي

9/12/2024 7:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ (‬بلجيكا‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬ملكة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬جوليين‭ ‬ألفريد‭ ‬من‭ ‬سانت‭ ‬لوسيا‭ ‬ومنافستها‭ ‬الأميركية‭ ‬شاكاري‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬وبطل‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬ليتزيلي‭ ‬تيبوغو‭ ‬من‭ ‬بوتسوانا‭ ‬وصاحب‭ ‬ذهبية‭ ‬القفز‭ ‬بالزانة‭ ‬السويدي‭ ‬أرمان‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬ضمن‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬المقرر‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭.‬

واللقاء‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬والأخير‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬نخبوية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬ام‭ ‬الألعاب‭ ‬ويأتي‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

يلقي‭ ‬القسم‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬خمس‭ ‬سباقات‭ ‬ومسابقات‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬رياضيا‭ ‬ورياضية‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬ميداليات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المعادن‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭.‬

100م‭ (‬سيدات‭)‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬توجت‭ ‬ألفريد‭ ‬بالذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬مانحة‭ ‬بلادها‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المعادن‭ ‬أمام‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬ثأرت‭ ‬الأخيرة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬زوريخ‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مثير‭ ‬حسمته‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭. ‬وكانت‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬أحد‭ ‬افراد‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬الفائز‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

وقالت‭ ‬ألفريد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬استعمال‭ ‬كلمة‭ ‬ثأر‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬اعدو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أحد،‭ ‬أقوم‭ ‬بذلك‭ ‬لنفسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انهاء‭ ‬الموسم‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭. ‬كما‭ ‬أني‭ ‬لا‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬التوقيت‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬قدما‭ ‬للذهاب‭ ‬الى‭ ‬سانت‭ ‬لوسيا‭ ‬لكي‭ ‬أحتفل‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬بلادي‮»‬‭.‬

القفز‭ ‬بالزانة‭ (‬رجال‭)‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬الأجواء‭ ‬المناخية‭ ‬مثالية‭ (‬مبللة‭ ‬وباردة‭) ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬السويدي‭ ‬أرمان‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬لكي‭ ‬يحاول‭ ‬تحطيم‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬زوريخ‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬أقر‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬متعبا‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100م‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬حواجز‭ ‬النروجي‭ ‬كارستن‭ ‬فارهولم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬استعراضي‭. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬حسن‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬ورفعه‭ ‬الى‭ ‬6‭.‬26م‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬سيليسيا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬نفسه‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‭ ‬ستكون‭ ‬مؤاتية‭ ‬له‭ ‬لكي‭ ‬يحاول‭ ‬تحطيم‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

أشاد‭ ‬به‭ ‬منافسه‭ ‬الأميركي‭ ‬سام‭ ‬هندريكس‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬دائما‭ ‬ما‭ ‬أردد،‭ ‬بأن‭ ‬رياضيي‭ ‬القفز‭ ‬بالزانة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحتفلوا‭ ‬به‭ ‬لأنه‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الى‭ ‬آفاق‭ ‬بعيدة‭ ‬ويجلب‭ ‬لها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانتباه‮»‬‭.‬

200م‭ (‬رجال‭)‬

لم‭ ‬يتأثر‭ ‬البوتسواني‭ ‬ليتزيلي‭ ‬تيبوغو‭ ‬بالأجواء‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬زوريخ‭ ‬وحققا‭ ‬رقما‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬مقداره‭ ‬19‭.‬55‭ ‬ثانية‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عدائين‭ ‬أميركيين‭ ‬أقوياء‭ ‬هم‭ ‬كيني‭ ‬بيدناريك‭ ‬وارييون‭ ‬نايتون‭ ‬وفريد‭ ‬كيرلي‭.‬

حقق‭ ‬تيبوغو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬فقط‭ ‬موسما‭ ‬لافتا،‭ ‬فهو‭ ‬تخطى‭ ‬وفاة‭ ‬والدته‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬ليفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬محققا‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬لبوتسوانا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬كما‭ ‬حاز‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬وراء‭ ‬الأمريكي‭ ‬نواه‭ ‬لايلز‭. ‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬تيبوغو‭ ‬راضيا‭ ‬من‭ ‬عدوه‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬زوريخ‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬وكشف‭ ‬بأن‭ ‬المقاربة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بروكسل‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬سأكرره‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لكن‭ ‬ثمة‭ ‬الكثير‭ ‬لدي‭ ‬لأقدمه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجازفة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مجازفة‭ ‬ولا‭ ‬جوائز،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سأقوم‭ ‬بالمجازفة‮»‬‭.‬

1500م‭ (‬سيدات‭)‬

دخلت‭ ‬العداءة‭ ‬فايث‭ ‬كيبييغون‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬من‭ ‬بابه‭ ‬الواسع‭ ‬عندما‭ ‬باتت‭ ‬أول‭ ‬عداءة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تحرز‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬أولمبية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬م‭ ‬مسجلة‭ ‬رقما‭ ‬أولمبيا‭ ‬جديدا‭ ‬هو‭ ‬3‭:‬51‭.‬29‭ ‬دقيقة‭. ‬كما‭ ‬حازت‭ ‬الكينية‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬وحاملة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬على‭ ‬فضية‭ ‬سباق‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭. ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬روما‭ ‬وأحرزت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وستكون‭ ‬مرشحة‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لاختتام‭ ‬الموسم‭ ‬بأفضل‭ ‬طريق‭ ‬ممكنة‭.‬

1500‭ (‬رجال‭)‬

سيكون‭ ‬سيناريو‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬م‭ ‬مماثلا‭ ‬لنهائي‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأميركيين‭ ‬كول‭ ‬هوكر‭ ‬وياريد‭ ‬نوغوسي‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ولقاء‭ ‬زوريخ‭ ‬تباعا‭. ‬شارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬البريطاني‭ ‬جوش‭ ‬كير‭ ‬والنروجي‭ ‬جايكوب‭ ‬اينغيبريغستن‭ ‬والكيني‭ ‬تيموثي‭ ‬شيريويوت‭.‬

وقال‭ ‬النروجي‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬زوريخ‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنستمتع‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بروكسل‮»‬‭.‬



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