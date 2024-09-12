نجوم وأبطال أولمبيون في ختام الموسم الماسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بروكسل (بلجيكا) -(أ ف ب): ستكون ملكة سباقات السرعة جوليين ألفريد من سانت لوسيا ومنافستها الأميركية شاكاري ريتشاردسون وبطل سباق 200 م ليتزيلي تيبوغو من بوتسوانا وصاحب ذهبية القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس ضمن كوكبة من أبرز نجوم دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، في نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى في بروكسل المقرر الجمعة والسبت.
واللقاء هو الرابع عشر والأخير ضمن سلسلة نخبوية في رياضة ام الألعاب ويأتي بعد شهر على انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
يلقي القسم الرياضي في وكالة فرانس برس الضوء على أبرز خمس سباقات ومسابقات تشهد مشاركة ما لا يقل عن 82 رياضيا ورياضية حصلوا على ميداليات من مختلف المعادن في الأولمبياد.
100م (سيدات)
بعد أن توجت ألفريد بالذهبية الأولمبية مانحة بلادها أول ميدالية لها في تاريخ الألعاب في مختلف المعادن أمام ريتشاردسون، ثأرت الأخيرة منها في لقاء زوريخ في سباق مثير حسمته عند خط النهاية. وكانت ريتشاردسون أحد افراد منتخب بلادها الفائز بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في الألعاب الأولمبية.
وقالت ألفريد الأربعاء في مؤتمر صحفي «لا أريد استعمال كلمة ثأر. أنا لا اعدو في مواجهة أحد، أقوم بذلك لنفسي من أجل انهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. كما أني لا أركز على التوقيت».
وتابعت «أتطلع قدما للذهاب الى سانت لوسيا لكي أحتفل مع شعب بلادي».
القفز بالزانة (رجال)
لم تكن الأجواء المناخية مثالية (مبللة وباردة) بالنسبة الى السويدي أرمان دوبلانتيس لكي يحاول تحطيم رقمه القياسي في لقاء زوريخ كما انه أقر بأنه كان متعبا بعد تغلبه في سباق 100م على بطل العالم في سباق 400 م حواجز النروجي كارستن فارهولم في سباق استعراضي. وبعد ان حسن رقمه القياسي العالمي ورفعه الى 6.26م في لقاء سيليسيا الشهر الماضي، السؤال الذي يطرح نفسه عما إذا كانت الظروف ستكون مؤاتية له لكي يحاول تحطيم رقمه القياسي للمرة الحادية عشرة في مسيرته.
أشاد به منافسه الأميركي سام هندريكس بقوله «دائما ما أردد، بأن رياضيي القفز بالزانة يجب ان يحتفلوا به لأنه يرفع من مستوى هذه الرياضة الى آفاق بعيدة ويجلب لها الكثير من الانتباه».
200م (رجال)
لم يتأثر البوتسواني ليتزيلي تيبوغو بالأجواء المناخية في لقاء زوريخ وحققا رقما لافتا في سباق 200 م مقداره 19.55 ثانية متفوقا على ثلاثة عدائين أميركيين أقوياء هم كيني بيدناريك وارييون نايتون وفريد كيرلي.
حقق تيبوغو البالغ من العمر 21 عاما فقط موسما لافتا، فهو تخطى وفاة والدته في مايو ليفرض سيطرته على سباق 200 م محققا أول ميدالية ذهبية لبوتسوانا في هذا السباق كما حاز الفضية في سباق 100 م وراء الأمريكي نواه لايلز.
لم يكن تيبوغو راضيا من عدوه خلال سباق 200 م خلال لقاء زوريخ لا سيما عند المنعطف وكشف بأن المقاربة في لقاء بروكسل ستكون مختلفة وقال في هذا الصدد «العدو كما فعلت في الألعاب الأولمبية هو أمر سأكرره في نهائي الدوري الماسي لكن ثمة الكثير لدي لأقدمه».
وتابع «الأمر يتعلق بالمجازفة، من دون مجازفة ولا جوائز، وبالتالي سأقوم بالمجازفة».
1500م (سيدات)
دخلت العداءة فايث كيبييغون تاريخ الألعاب الأولمبية من بابه الواسع عندما باتت أول عداءة في تاريخ تحرز 3 ذهبيات أولمبية تواليا في سباق 1500 م مسجلة رقما أولمبيا جديدا هو 3:51.29 دقيقة. كما حازت الكينية بطلة العالم 3 مرات وحاملة الرقم القياسي العالمي في هذا السباق، على فضية سباق 5 آلاف م في الألعاب. شاركت في سباق واحد بعد الألعاب الأولمبية وتحديدا في لقاء روما وأحرزت المركز الأول وستكون مرشحة فوق العادة لاختتام الموسم بأفضل طريق ممكنة.
1500 (رجال)
سيكون سيناريو سباق 1500 م مماثلا لنهائي الأولمبياد بمشاركة الأميركيين كول هوكر وياريد نوغوسي الفائزين في باريس ولقاء زوريخ تباعا. شارك أيضا في زيوريخ كل من بطل العالم البريطاني جوش كير والنروجي جايكوب اينغيبريغستن والكيني تيموثي شيريويوت.
وقال النروجي بعد حلوله ثانيا في زوريخ «أعتقد أننا سنستمتع في لقاء بروكسل».
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