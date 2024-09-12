تكستور يؤكّد نيته شراء إيفرتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ديسين‭ - ‬شاربيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬تكستور‭ ‬رئيس‭ ‬ومالك‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيغل‭ ‬فوتبول،‭ ‬نيّته‭ ‬شراء‭ ‬إيفرتون‭ ‬الإنجليزي‭ ‬‮«‬باسمه‭ ‬الشخصي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تكستور‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬ليون‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تمويلي‭ ‬الشخصي‭. ‬سأكون‭ ‬أنا‭ ‬المشتري‭ ‬وليس‭ ‬مجموعة‭ ‬إيغل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬المستثمر‭ ‬وسيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬قابضة‭ ‬جديدة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬بعض‭ ‬أصدقائي‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬لكنني‭ ‬سأكون‭ ‬المساهم‭ ‬الرئيسي‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬‮»‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬ليون،‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬شراكة‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭. ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬بدون‭ ‬ديون‭ ‬ومع‭ ‬تمويل‭ ‬كامل‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬إيفرتون‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮«‬‭. ‬وتابع‭ ‬الأميركي‭ ‬البالغ‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬بنسبة‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ولكن‭ ‬المالك‭ ‬الحالي‭ ‬لديه‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬أيضا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬حصته‭ ‬في‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬الأموال‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيغل‭ ‬فوتبول‭ ‬لسداد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الديون‭ ‬ولمصلحة‭ ‬ليون،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬أكاديمياتنا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬واستقطاب‭ ‬المواهب‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬ليون‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬بيار‭ ‬ساج،‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬بفوز‭ ‬وخسارتين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتذيّل‭ ‬إيفرتون‭ ‬الذي‭ ‬أفلت‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬