تكستور يؤكّد نيته شراء إيفرتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ديسين - شاربيو - (أ ف ب): أكّد الأميركي جون تكستور رئيس ومالك ليون الفرنسي لكرة القدم التابع لمجموعة إيغل فوتبول، نيّته شراء إيفرتون الإنجليزي «باسمه الشخصي».
وقال تكستور خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز تدريب ليون «سيتم ذلك من تمويلي الشخصي. سأكون أنا المشتري وليس مجموعة إيغل».
وأضاف «سأكون المستثمر وسيتم إنشاء شركة قابضة جديدة لهذا الغرض. بعض أصدقائي سيشاركون في هذه العملية، لكنني سأكون المساهم الرئيسي».
وأكمل »لن يكون هناك أي تأثير على نادي ليون، لكن قد يكون شراكة جيدة على أي حال. سيكون ذلك بدون ديون ومع تمويل كامل بنسبة 100 % للاستثمار في مجموعة إيفرتون لكرة القدم«. وتابع الأميركي البالغ 58 عاما «هناك احتمال بنسبة 90 % أن يتم هذا الأمر، ولكن المالك الحالي لديه خيارات أخرى أيضا»، مشيرا إلى أنه يجب عليه التخلي عن حصته في كريستال بالاس، حيث يمتلك 40 % من الأسهم.
وأوضح «سيتم تخصيص الأموال الناتجة عن هذه الصفقة لمجموعة إيغل فوتبول لسداد جزء من الديون ولمصلحة ليون، وكذلك لتطوير أكاديمياتنا حول العالم واستقطاب المواهب».
ويحتل ليون الذي يقوده بيار ساج، المركز الرابع عشر في الدوري الفرنسي بعد ثلاث مراحل، بفوز وخسارتين.
في المقابل، يتذيّل إيفرتون الذي أفلت من الهبوط في المواسم الثلاثة الماضية، ترتيب الدوري الإنكليزي بعد ثلاث مراحل من دون نقاط.
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