سبايس إكس تحقق خطوة تاريخية بإنجازها أول عملية تجول في الفضاء لبعثة خاصة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نجحت شركة «سبايس إكس» أمس في تحقيق أول عملية تجول فضائي في التاريخ لطاقم رحلة خاصة، إذ خرج اثنان من أفراد بعثتها «بولاريس دون» من مركبتهما ببزاتهما البيضاء والرمادية، في صورة تاريخية.
وأظهر بث حي للحدث وفرته «سبايس إكس» أن قائد البعثة الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان كان أول من خرج من الكبسولة ببزته البيضاء والرمادية مربوطا بهيكل معدني أطلقت عليه تسمية «سكايووكر»، موجود في مقدم الكبسولة ومكون من قضبان.
وبعبارة «هذا رائع»، علق إيزاكمان على المشهد خلال تجوله في الفضاء على ارتفاع نحو 700 كيلومتر فوق الأرض، أي في نقطة أعلى بكثير من محطة الفضاء الدولية التي تتمركز على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.
وتلته في الخروج من المركبة سارة غيليس التي نفذت بخطوات لاختبار أحدث بزات «سبايس إكس»، وهي الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، منجزة أحد الأهداف الرئيسية للمهمة.
ومكث كل منهما خارج المركبة «دراغون» نحو عشر دقائق، وانتهت العملية بعد ساعة و45 دقيقة من بدئها.
أما عضوا الطاقم الآخران الطيار السابق سكوت بوتيت والموظفة الأخرى في «سبايس إكس» آنا مينون، فبقيا داخل الكبسولة «دراغون» للتأكد من أن كل شيء يسير كما هو مخطط له، لكنهما تعرضا أيضا لفراغ الفضاء لدى فتح الفتحة، نظرا لأن المركبة غير مجهزة بغرفة لمعادلة الضغط.
وسارع رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون فورا إلى تهنئة «سبايس إكس»، معتبرا أن هذا الحدث «خطوة جبارة للصناعة الفضائية التجارية».
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