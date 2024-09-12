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سبايس إكس تحقق خطوة تاريخية بإنجازها أول عملية تجول في الفضاء لبعثة خاصة

9/12/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجحت شركة «سبايس إكس» أمس في تحقيق أول عملية تجول فضائي في التاريخ لطاقم رحلة خاصة، إذ خرج اثنان من أفراد بعثتها «بولاريس دون» من مركبتهما ببزاتهما البيضاء والرمادية، في صورة تاريخية.
وأظهر بث حي للحدث وفرته «سبايس إكس» أن قائد البعثة الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان كان أول من خرج من الكبسولة ببزته البيضاء والرمادية مربوطا بهيكل معدني أطلقت عليه تسمية «سكايووكر»، موجود في مقدم الكبسولة ومكون من قضبان.
وبعبارة «هذا رائع»، علق إيزاكمان على المشهد خلال تجوله في الفضاء على ارتفاع نحو 700 كيلومتر فوق الأرض، أي في نقطة أعلى بكثير من محطة الفضاء الدولية التي تتمركز على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.
وتلته في الخروج من المركبة سارة غيليس التي نفذت بخطوات لاختبار أحدث بزات «سبايس إكس»، وهي الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، منجزة أحد الأهداف الرئيسية للمهمة.
ومكث كل منهما خارج المركبة «دراغون» نحو عشر دقائق، وانتهت العملية بعد ساعة و45 دقيقة من بدئها.
أما عضوا الطاقم الآخران الطيار السابق سكوت بوتيت والموظفة الأخرى في «سبايس إكس» آنا مينون، فبقيا داخل الكبسولة «دراغون» للتأكد من أن كل شيء يسير كما هو مخطط له، لكنهما تعرضا أيضا لفراغ الفضاء لدى فتح الفتحة، نظرا لأن المركبة غير مجهزة بغرفة لمعادلة الضغط.
وسارع رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون فورا إلى تهنئة «سبايس إكس»، معتبرا أن هذا الحدث «خطوة جبارة للصناعة الفضائية التجارية».

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