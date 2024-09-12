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الإطفاء إغلاق 39 منشأة إداريا لمخالفة شروط الوقاية

9/12/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قوة الإطفاء العام أن حملاتها التي نفذتها أسفرت عن غلق إداري لعدد (39) محلا ومنشأة في عدد من المحافظات، وذلك لعدم حصولها على تراخيص إطفاء وعــــدم التزامها باشتراطات السلامــــة والوقاية من الحريــــق بعد أن تم إنذار أصحابها لتـــلافي المخالفـــــات في وقــــت سابق.

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