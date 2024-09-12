الإطفاء إغلاق 39 منشأة إداريا لمخالفة شروط الوقاية

الإطفاء إغلاق 39 منشأة إداريا لمخالفة شروط الوقاية
التاريخ
9/12/2024 7:22:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت قوة الإطفاء العام أن حملاتها التي نفذتها أسفرت عن غلق إداري لعدد (39) محلا ومنشأة في عدد من المحافظات، وذلك لعدم حصولها على تراخيص إطفاء وعــــدم التزامها باشتراطات السلامــــة والوقاية من الحريــــق بعد أن تم إنذار أصحابها لتـــلافي المخالفـــــات في وقــــت سابق.
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