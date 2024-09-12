العنزي والدعاس يشاركان اليوم في الندوة الفكرية وعند الضفة الأخرى البحرينية الليلة في الخليجي 14

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
يواصل مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 المقامة حاليا في الرياض، أنشطته وعروضه المسرحية التي تقام في فندق الفيرمونت ومسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك حتى 17 الجاري بحضور نخبة مميزة من فناني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي من الوطن العربي.
في هذا الصدد، تواصل صباح اليوم في فندق الفيرمونت الندوة الفكرية التي تحمل عنوان «البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي» جلساتها التي انطلقت أمس والتي شملت 4 محاور، وتحدث فيها د.حبيب غلوم ود.مرزوق بشير ود.عبدالكريم جواد وأحمد جاسم وياسر مدخلي وحمد الرميحي الذي ناب عنه الفنان محمد ابراهيم لقراءة ورقته بسبب مغادرته الرياض لظروف خاصة.
وفي جلسة اليوم الثاني للندوة الفكرية يدير جلستها الأولى عبدالله صالح، ويتحدث فيها شريفة موسى وأحمد السروي ود.على العنزي، بينما يدير الجلسة الثانية أحمد المفتاح ويتحدث فيها د.آمنة الربيع ود.محمد السلمان ود.سعداء الدعاس.
أما من ناحية العروض المسرحية، فستعرض الليلة مملكة البحرين عرضها المسرحي «عند الضفة الأخرى» من إنتاج مسرح الريف الفائز بالجائزة الكبرى بمهرجان البحرين المسرحي بنسخته الثانية دورة الراحل د.ابراهيم غلوم، وهو من الأعمال المميزة التي تحمل بين طياتها الكثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي نعاني منها في زمننا الحالي وهو من تأليف حسين العصفور وإخراج طاهر محسن، وتمثيل عقيل الماجد ومحمد الصفار وحسن العصفور وعبدالحسين مرهون وعلي حسن عبدالله ونادية الملاح وآخرون.
المسرحية ستعرض على خشبة مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وستعقبه ندوة تطبيقية يتحدث فيها د.محمد سيف ويديرها بدر الغامدي.
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