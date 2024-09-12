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العنزي والدعاس يشاركان اليوم في الندوة الفكرية وعند الضفة الأخرى البحرينية الليلة في الخليجي 14

9/12/2024 7:22:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يواصل مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 المقامة حاليا في الرياض، أنشطته وعروضه المسرحية التي تقام في فندق الفيرمونت ومسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك حتى 17 الجاري بحضور نخبة مميزة من فناني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي من الوطن العربي.
في هذا الصدد، تواصل صباح اليوم في فندق الفيرمونت الندوة الفكرية التي تحمل عنوان «البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي» جلساتها التي انطلقت أمس والتي شملت 4 محاور، وتحدث فيها د.حبيب غلوم ود.مرزوق بشير ود.عبدالكريم جواد وأحمد جاسم وياسر مدخلي وحمد الرميحي الذي ناب عنه الفنان محمد ابراهيم لقراءة ورقته بسبب مغادرته الرياض لظروف خاصة.
وفي جلسة اليوم الثاني للندوة الفكرية يدير جلستها الأولى عبدالله صالح، ويتحدث فيها شريفة موسى وأحمد السروي ود.على العنزي، بينما يدير الجلسة الثانية أحمد المفتاح ويتحدث فيها د.آمنة الربيع ود.محمد السلمان ود.سعداء الدعاس.
أما من ناحية العروض المسرحية، فستعرض الليلة مملكة البحرين عرضها المسرحي «‬عند‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‮» من ‬‭ ‬إنتاج‭ ‬مسرح‭ ‬الريف الفائز بالجائزة الكبرى بمهرجان البحرين المسرحي بنسخته الثانية دورة الراحل د.ابراهيم غلوم، وهو من الأعمال المميزة التي تحمل بين طياتها الكثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي نعاني منها في زمننا الحالي وهو من تأليف حسين العصفور وإخراج طاهر محسن، وتمثيل عقيل الماجد ومحمد الصفار وحسن العصفور وعبدالحسين مرهون وعلي حسن عبدالله ونادية الملاح وآخرون.
المسرحية ستعرض على خشبة مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وستعقبه ندوة تطبيقية يتحدث فيها د.محمد سيف ويديرها بدر الغامدي.

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