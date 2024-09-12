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إلهام الفضالة انتظروا خواتي غناتي 29 الجاري

9/12/2024 7:22:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
منذ عام تقريبا، صور المسلسل الدرامي «خواتي غناتي»، والذي كان من المقرر أن ينافس في موسم رمضان الماضي، لكن تم تأجيله أكثر من مرة، حتى أعلنت الفنانة إلهام الفضالة، بطلة العمل، عن عرضه ابتداء من 29 الجاري على منصة «شاهد»، والعمل من تأليف: الكاتبة جميلة جمعة، إخراج: سائد الهواري، ويشارك فيه بجانب الفضالة نخبة من النجوم، منهم: فيصل العميري وطيف وعبدالله بهمن وخالد العجيرب وشهد سلمان وشهد الياسين وفهد وطلال باسم وشبنم خان وشيخة العسلاوي وهبة الناجم وشملان العميري، وآخرون.
وكانت إلهام الفضالة قد كشفت عن بعض تفاصيل دورها في المسلسل، وقالت انه يتناول قصة أربع أخوات يعشن مع والدهن، وهي تجسد دور «غيداء» الأخت الكبيرة التي تتحمل مسؤولية رعاية والدها المتقدم في العمر، وترعى كذلك أخواتها، لكن من شدة حبها لهن تتسبب في وقوعهن في بعض المشاكل.
من جانب آخر، تواصل الفنانة إلهام الفضالة، حاليا تصوير مسلسل «بيت الحمولة» الذي ستشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، والعمل من تأليف: الكاتبة جميلة جمعة، إخراج: سائد الهواري، إنتاج شركة «دريم بيكتشرز»، ويشارك في البطولة عدد من النجوم، منهم: شهاب جوهر، طيف، ليالي دهراب، فيّ الشرقاوي، شهد الياسين، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، حسين الحداد، زينب كرم، غرور صفر، وغيرهم، وتجسد الفضالة في العمل، دور امرأة قوية اسمها «جميلة»، تفرض سيطرتها على أولادها وزوجاتهم، وتتوالى الأحداث المليئة بالمفاجآت.

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