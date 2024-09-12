إلهام الفضالة انتظروا خواتي غناتي 29 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
منذ عام تقريبا، صور المسلسل الدرامي «خواتي غناتي»، والذي كان من المقرر أن ينافس في موسم رمضان الماضي، لكن تم تأجيله أكثر من مرة، حتى أعلنت الفنانة
إلهام الفضالة، بطلة العمل، عن عرضه ابتداء من 29 الجاري على منصة «شاهد»، والعمل من تأليف: الكاتبة جميلة جمعة، إخراج: سائد الهواري، ويشارك فيه بجانب الفضالة نخبة من النجوم، منهم: فيصل العميري وطيف وعبدالله بهمن وخالد العجيرب وشهد سلمان وشهد الياسين وفهد وطلال باسم وشبنم خان وشيخة العسلاوي وهبة الناجم وشملان العميري، وآخرون.
وكانت إلهام الفضالة قد كشفت عن بعض تفاصيل دورها في المسلسل، وقالت انه يتناول قصة أربع أخوات يعشن مع والدهن، وهي تجسد دور «غيداء» الأخت الكبيرة التي تتحمل مسؤولية رعاية والدها المتقدم في العمر، وترعى كذلك أخواتها، لكن من شدة حبها لهن تتسبب في وقوعهن في بعض المشاكل.
من جانب آخر، تواصل الفنانة إلهام الفضالة، حاليا تصوير مسلسل «بيت الحمولة» الذي ستشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، والعمل من تأليف: الكاتبة جميلة جمعة، إخراج: سائد الهواري، إنتاج شركة «دريم بيكتشرز»، ويشارك في البطولة عدد من النجوم، منهم: شهاب جوهر، طيف، ليالي دهراب، فيّ الشرقاوي، شهد الياسين، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، حسين الحداد، زينب كرم، غرور صفر، وغيرهم، وتجسد الفضالة في العمل، دور امرأة قوية اسمها «جميلة»، تفرض سيطرتها على أولادها وزوجاتهم، وتتوالى الأحداث المليئة بالمفاجآت.
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