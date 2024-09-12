رحلة عبر العصور على مسرح الدراما بدمشق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
تلقت «الأنباء» دعوة لحضور حفل موسيقي بعنوان «رحلة موسيقية عبر العصور»، أحياه الثلاثي: أنطوني كنوزي (بيانو) وفرح سليمان (فلوت) ونارا خانمة (باصون)، وذلك في مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. وتضمن برنامج الحفل مقطوعات كلاسيكية، قدمت بانسجام تام بين الآلات الثلاث، وبدأ بمقطوعة للمؤلف كارل ماريا فون فيبر التي مزجت بين الرومانسية والبراعة التقنية، تلتها مقطوعة للمؤلف الفرنسي فرانسوا ديفين، والتي أخذت الحضور في رحلة إلى العصر الكلاسيكي بمراحله اللطيفة وتنسيقها الخفيف بين الآلات.
وقدم الثلاثي أداء جسدوا فيه فن موسيقى الحجرة الذي يتسم بالحميمية والتفاعل المباشر بين العازفين، اختتموا الحفل بمقطوعة للمؤلف الفرنسي فرنسيس بولنك، مثلت الحداثة بأسلوبها الحركي والجريء، ما جعل الختام حافلا بالطاقة والابتكار.
وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال الكاتب مروان قاووق: أغلب الحضور للحفل من طبقة محددة، من الأطباء النفسيين والإعلاميين والكتاب، من الطبقة التي تبحث عن الرفاهية والاسترخاء لسماع موسيقى كلاسيكية تعزف بأجواء حميمية من خلال أوركسترا أنطوني كنوزي وفرح سليمان ونارا خانمة، وأنا ككاتب أتمنى حضور كل طبقات الشعب لحفلات كهذه، لأن الموسيقى غذاء الروح ونحن في سورية تعبنا كثيرا ونستحق الراحة والحياة الكريمة المتكاملة.
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