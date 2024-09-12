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رحلة عبر العصور على مسرح الدراما بدمشق

9/12/2024 7:22:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
تلقت «الأنباء» دعوة لحضور حفل موسيقي بعنوان «رحلة موسيقية عبر العصور»، أحياه الثلاثي: أنطوني كنوزي (بيانو) وفرح سليمان (فلوت) ونارا خانمة (باصون)، وذلك في مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. وتضمن برنامج الحفل مقطوعات كلاسيكية، قدمت بانسجام تام بين الآلات الثلاث، وبدأ بمقطوعة للمؤلف كارل ماريا فون فيبر التي مزجت بين الرومانسية والبراعة التقنية، تلتها مقطوعة للمؤلف الفرنسي فرانسوا ديفين، والتي أخذت الحضور في رحلة إلى العصر الكلاسيكي بمراحله اللطيفة وتنسيقها الخفيف بين الآلات.
وقدم الثلاثي أداء جسدوا فيه فن موسيقى الحجرة الذي يتسم بالحميمية والتفاعل المباشر بين العازفين، اختتموا الحفل بمقطوعة للمؤلف الفرنسي فرنسيس بولنك، مثلت الحداثة بأسلوبها الحركي والجريء، ما جعل الختام حافلا بالطاقة والابتكار.
وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال الكاتب مروان قاووق: أغلب الحضور للحفل من طبقة محددة، من الأطباء النفسيين والإعلاميين والكتاب، من الطبقة التي تبحث عن الرفاهية والاسترخاء لسماع موسيقى كلاسيكية تعزف بأجواء حميمية من خلال أوركسترا أنطوني كنوزي وفرح سليمان ونارا خانمة، وأنا ككاتب أتمنى حضور كل طبقات الشعب لحفلات كهذه، لأن الموسيقى غذاء الروح ونحن في سورية تعبنا كثيرا ونستحق الراحة والحياة الكريمة المتكاملة.

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