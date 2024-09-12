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المركزي الأوروبي يخفض الفائدةبـ 25 نقطة أساس إلى 3 50%

9/12/2024 7:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50% ‬في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود، وفق «رويترز».
وكان «المركزي الأوروبي» قد قام بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في يونيو، ثم توقف في يوليو قبل أخذ عطلة الصيف في أغسطس.
وقال البنك في بيان: سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها، ومجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين.
ويبحث المستثمرون عن إشارات حول اتخاذ صناع السياسات لأي خطوات أخرى في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح أن يتم إجراء تخفيض واحد آخر من جانب البنك قبل نهاية عام 2024.
وتمهد خطوة المركزي الأوروبي لاتخاذ تحرك مشابه من الاحتياطي الفيدرالي، حيث تقدر الأسواق بقوة تيسير البنك الأميركي لسياسته النقدية بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المنتظر يومي 17 و18 سبتمبر.
معدل التضخم في منطقة اليورو
وتباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 2.2%، بما يتوافق مع التوقعات، وذلك مقارنة بـ 2.6% في يوليو، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» نهاية الشهر الماضي.
كما انخفضت أسعار الطاقة في أغسطس بنسبة 3%، ما ساعد في خفض المعدل الإجمالي، في حين تراجع معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى 2%.
ومع ذلك، توقع المركزي الأوروبي ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 2.9% لعام 2024 مقابل التوقعات التي أصدرها في يونيو الماضي وقدر فيها ارتفاعه بنحو 2.8%، كما رفع توقعات التضخم في عام 2025 إلى 2.3% مقابل 2.2% في التوقعات السابقة. وخفض البنك توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% مقابل 0.9% من قبل، ولعام 2025 إلى 1.3% مقابل 1.4% كان قد توقعها في يونيو.

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