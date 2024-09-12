المركزي الأوروبي يخفض الفائدةبـ 25 نقطة أساس إلى 3 50%

(MENAFN
- Al-Anbaa)
خفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50% في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود، وفق «رويترز».
وكان «المركزي الأوروبي» قد قام بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في يونيو، ثم توقف في يوليو قبل أخذ عطلة الصيف في أغسطس.
وقال البنك في بيان: سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها، ومجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين.
ويبحث المستثمرون عن إشارات حول اتخاذ صناع السياسات لأي خطوات أخرى في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح أن يتم إجراء تخفيض واحد آخر من جانب البنك قبل نهاية عام 2024.
وتمهد خطوة المركزي الأوروبي لاتخاذ تحرك مشابه من الاحتياطي الفيدرالي، حيث تقدر الأسواق بقوة تيسير البنك الأميركي لسياسته النقدية بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المنتظر يومي 17 و18 سبتمبر.
معدل التضخم في منطقة اليورو
وتباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 2.2%، بما يتوافق مع التوقعات، وذلك مقارنة بـ 2.6% في يوليو، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» نهاية الشهر الماضي.
كما انخفضت أسعار الطاقة في أغسطس بنسبة 3%، ما ساعد في خفض المعدل الإجمالي، في حين تراجع معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى 2%.
ومع ذلك، توقع المركزي الأوروبي ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 2.9% لعام 2024 مقابل التوقعات التي أصدرها في يونيو الماضي وقدر فيها ارتفاعه بنحو 2.8%، كما رفع توقعات التضخم في عام 2025 إلى 2.3% مقابل 2.2% في التوقعات السابقة. وخفض البنك توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% مقابل 0.9% من قبل، ولعام 2025 إلى 1.3% مقابل 1.4% كان قد توقعها في يونيو.
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