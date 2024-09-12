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334 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية في منطقة مينا

9/12/2024 7:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» تحتل المرتبة الخامسة بين أكثر أسواق مشاريع السكك الحديدية نشاطا في العالم.
واستندت المجلة إلى تقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا التي تتتبع نشاط مشاريع السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم والتي قدرتها الشركة بقيمة إجمالية توازي 5.7 تريليونات دولار.
وفي حين تتتبع غلوبل داتا مشاريع بناء السكك الحديدية على مستوى العالم، بدءا من مراحل التخطيط المسبق المبكرة المتمثلة في مرحلة الإعلان والدراسة وحتى التنفيذ بقيمة إجمالية، فقد أوضح التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الخامسة في هذا المضمار، حيث يبلغ إجمالي قيمة مشاريع السكك الحديدية فيها 334 مليار دولار، او ما نسبته 5.86% تقريبا، منها مشاريع بقيمة 253.4 مليار دولار في مرحلتي ما قبل التنفيذ والتنفيذ.
وبحسب البيانات المتاحة عن طول مشاريع السكك الحديدية التي تتتبعها شركة غلوبل داتا، فإن طولها في منطقة مينا مجتمعة يبلغ 32452 كيلومترا، تستحوذ الجزائر على 42.7% منها او على خطوط بطول 13862 كيلومترا، فيما تبلغ حصة مصر من هذه المشاريع و4342 كيلومترا، بينما تستحوذ المملكة العربية السعودية على ثالث اكبر حصة بطول 4056 كيلومترا.
وتشمل التطورات الأخيرة في مجال السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدء الإمارات العربية المتحدة عملية التأهيل المسبق لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة المخطط لها، واستعداد الرياض لمنح عقد لتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وفوز مقاول صيني بعقد لبناء خط سكة حديد عالي السرعة في المغرب.
وتستحوذ منطقة شمال شرق آسيا على أكبر حصة من القيمة العالمية، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات فيها 2.3 تريليون دولار، فيما تحتل أوروبا الغربية المرتبة الثانية بقيمة قدرها 674.9 مليار دولار، تليها منطقة جنوب آسيا (620.4 مليار دولار) وأميركا الشمالية (600.2 مليار دولار).

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