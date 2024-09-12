334 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية في منطقة مينا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» تحتل المرتبة الخامسة بين أكثر أسواق مشاريع
السكك الحديدية نشاطا في العالم.
واستندت المجلة إلى تقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا التي تتتبع نشاط مشاريع السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم والتي قدرتها الشركة بقيمة إجمالية توازي 5.7 تريليونات دولار.
وفي حين تتتبع غلوبل داتا مشاريع بناء السكك الحديدية على مستوى العالم، بدءا من مراحل التخطيط المسبق المبكرة المتمثلة في مرحلة الإعلان والدراسة وحتى التنفيذ بقيمة إجمالية، فقد أوضح التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الخامسة في هذا المضمار، حيث يبلغ إجمالي قيمة مشاريع السكك الحديدية فيها 334 مليار دولار، او ما نسبته 5.86% تقريبا، منها مشاريع بقيمة 253.4 مليار دولار في مرحلتي ما قبل التنفيذ والتنفيذ.
وبحسب البيانات المتاحة عن طول مشاريع السكك الحديدية التي تتتبعها شركة غلوبل داتا، فإن طولها في منطقة مينا مجتمعة يبلغ 32452 كيلومترا، تستحوذ الجزائر على 42.7% منها او على خطوط بطول 13862 كيلومترا، فيما تبلغ حصة مصر من هذه المشاريع و4342 كيلومترا، بينما تستحوذ المملكة العربية السعودية على ثالث اكبر حصة بطول 4056 كيلومترا.
وتشمل التطورات الأخيرة في مجال السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدء الإمارات العربية المتحدة عملية التأهيل المسبق لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة المخطط لها، واستعداد الرياض لمنح عقد لتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وفوز مقاول صيني بعقد لبناء خط سكة حديد عالي السرعة في المغرب.
وتستحوذ منطقة شمال شرق آسيا على أكبر حصة من القيمة العالمية، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات فيها 2.3 تريليون دولار، فيما تحتل أوروبا الغربية المرتبة الثانية بقيمة قدرها 674.9 مليار دولار، تليها منطقة جنوب آسيا (620.4 مليار دولار) وأميركا الشمالية (600.2 مليار دولار).
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