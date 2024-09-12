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سيولة البورصة الأسبوعية تقفز إلى 375 مليون دينار

9/12/2024 7:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
ارتفع حجم السيولة الأسبوعية في بورصة الكويت بنهاية تداولات الخميس بنسبة 21% إلى مستوى 375 مليون دينار وذلك بمتوسط يومي يبلغ 75 مليون دينار، مقابل 309 ملايين دينار بمتوسط يومي بلغ 62 مليون دينار الأسبوع الماضي.
وتعكس معدلات السيولة المرتفعة حالة التفاؤل والزخم التي تتمتع بها بورصة الكويت والتي تظهر بوضوح تتضح من خلال ضخ المزيد من السيولة والتي تعبر بواقعية عن مدى جاذبية السوق للمستثمرين.
وتشهد الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة ضمن السوق الرئيسي خلال الفترة الحالية، حالة من الزخم وسط تنامي الرغبة من قبل بعض المجاميع الاستثمارية لاقتناء اسهم في قطاعات متنوعة.
وتشير التوقعات إلى استمرار سير سوق الاسهم في الاتجاه الايجابي، وسط ترقب قرار الفيدرالي الاميركي يوم الأربعاء المقبل والذي تتجه المؤشرات إلى خفض الفائدة بين ربع ونصف نقطة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مجمل اداء اسواق المال.
وحول حركة السوق على مدار الأسبوع، شهدت البداية تراجع الأداء بخسائر سوقية 43 مليون دينار جراء تراجع مؤشر السوق الأول، ولكن تحسن الأداء نسبيا في جلسة الاثنين بمكاسب محدودة بلغت 13 مليون دينار، وعزز سوق الاسهم هذه المكاسب في جلسة الثلاثاء بمكاسب 75 مليون دينار، إلى ان حلت جلسة الاربعاء التي شهدت تراجعا لافتا تخطى 279 مليون دينار جراء التوسع في عمليات البيع، ومع حلول جلسة ختام الاسبوع أمس ارتفعت القيمة السوقية بـ 65 مليون دينار، وبذلك أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع القيمة السوقية بـ 169 مليون دينار، لتنخفض إلى 42.323 مليار دينار مقابل 42.492 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.4%.
وارتفعت احجام التداول بإجمالي كميات اسهم 2.024 مليار سهم مقابل 1.525 مليار سهم الأسبوع الماضي، ويلاحظ ان احجام التداول في ارتفاع ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة نظرا لعمليات التجميع الملحوظة على شريحة منتقاة من الأسهم ضمن مكونات السوق الرئيسي.
وبنهاية تعاملات الأسبوع استمر تباين اداء مؤشرات السوق للاسبوع الثاني على التوالي، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 71 نقطة ليصل إلى 7748 نقطة من نحو 7819 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.9%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 128 نقطة ليصل إلى 6237 نقطة من 6109 نقاط الاسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 2.1%، وتراجع مؤشر السوق العام بـ 28 نقطة ليصل إلى 7158 نقطة من 7186 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.4%.
وفي سياق متصل، تراجعت قيمة ملكيات الاجانب بأسهم السوق الأول إلى 5.19 مليارات دينار، من نحو 5.22 مليارات دينار الأسبوع الماضي وفقا لبيانات البورصة في 11 الجاري، يأتي ذلك مع ملاحظة تقارب في التوجه الشرائي مقابل البيعي خلال الأسبوع، إذ رفع الأجانب نسب التملك في أسهم 12 شركة، مقابل تراجع النسب في أسهم 11 أخرى، واستقرت نسب التملك في أسهم 11 شركة من مكونات السوق الأول الذي يضم 34 شركة.

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