سيولة البورصة الأسبوعية تقفز إلى 375 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شريف حمدي
ارتفع حجم السيولة الأسبوعية في بورصة الكويت بنهاية تداولات الخميس بنسبة 21% إلى مستوى 375 مليون دينار وذلك بمتوسط يومي يبلغ 75 مليون دينار، مقابل 309 ملايين دينار بمتوسط يومي بلغ 62 مليون دينار الأسبوع الماضي.
وتعكس معدلات السيولة المرتفعة حالة التفاؤل والزخم التي تتمتع بها بورصة الكويت والتي تظهر بوضوح تتضح من خلال ضخ المزيد من السيولة والتي تعبر بواقعية عن مدى جاذبية السوق للمستثمرين.
وتشهد الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة ضمن السوق الرئيسي خلال الفترة الحالية، حالة من الزخم وسط تنامي الرغبة من قبل بعض المجاميع الاستثمارية لاقتناء اسهم في قطاعات متنوعة.
وتشير التوقعات إلى استمرار سير سوق الاسهم في الاتجاه الايجابي، وسط ترقب قرار الفيدرالي الاميركي يوم الأربعاء المقبل والذي تتجه المؤشرات إلى خفض الفائدة بين ربع ونصف نقطة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مجمل اداء اسواق المال.
وحول حركة السوق على مدار الأسبوع، شهدت البداية تراجع الأداء بخسائر سوقية 43 مليون دينار جراء تراجع مؤشر السوق الأول، ولكن تحسن الأداء نسبيا في جلسة الاثنين بمكاسب محدودة بلغت 13 مليون دينار، وعزز سوق الاسهم هذه المكاسب في جلسة الثلاثاء بمكاسب 75 مليون دينار، إلى ان حلت جلسة الاربعاء التي شهدت تراجعا لافتا تخطى 279 مليون دينار جراء التوسع في عمليات البيع، ومع حلول جلسة ختام الاسبوع أمس ارتفعت القيمة السوقية بـ 65 مليون دينار، وبذلك أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع القيمة السوقية بـ 169 مليون دينار، لتنخفض إلى 42.323 مليار دينار مقابل 42.492 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.4%.
وارتفعت احجام التداول بإجمالي كميات اسهم 2.024 مليار سهم مقابل 1.525 مليار سهم الأسبوع الماضي، ويلاحظ ان احجام التداول في ارتفاع ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة نظرا لعمليات التجميع الملحوظة على شريحة منتقاة من الأسهم ضمن مكونات السوق الرئيسي.
وبنهاية تعاملات الأسبوع استمر تباين اداء مؤشرات السوق للاسبوع الثاني على التوالي، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 71 نقطة ليصل إلى 7748 نقطة من نحو 7819 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.9%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 128 نقطة ليصل إلى 6237 نقطة من 6109 نقاط الاسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 2.1%، وتراجع مؤشر السوق العام بـ 28 نقطة ليصل إلى 7158 نقطة من 7186 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.4%.
وفي سياق متصل، تراجعت قيمة ملكيات الاجانب بأسهم السوق الأول إلى 5.19 مليارات دينار، من نحو 5.22 مليارات دينار الأسبوع الماضي وفقا لبيانات البورصة في 11 الجاري، يأتي ذلك مع ملاحظة تقارب في التوجه الشرائي مقابل البيعي خلال الأسبوع، إذ رفع الأجانب نسب التملك في أسهم 12 شركة، مقابل تراجع النسب في أسهم 11 أخرى، واستقرت نسب التملك في أسهم 11 شركة من مكونات السوق الأول الذي يضم 34 شركة.
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