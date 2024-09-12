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الغوص يبدأ حملته السنوية لتنظيف السواحل والشواطئ

9/12/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد فريق الغوص الكويتي أمس استمرار جهوده البيئية في رفع المخلفات بأنواعها كافة عن سواحل وشواطئ البلاد شمالا وجنوبا حفاظا على البيئة البحرية وحمايتها من الأضرار ووقف التلوث.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ «كونا» إن الفريق بدأ حملته البيئية السنوية الكبرى لتنظيف السواحل والشواطئ والجزر الكويتية تزامنا مع الحملة العالمية لتنظيف السواحل، مشيرا إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 20 من سبتمبر يوما عالميا لتنظيف البيئة إذ يحيي الفريق هذا اليوم عبر أنشطته المختلفة لنشر التوعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الفاضل أن الحملة التي تبدأ من شهر سبتمبر حتى أبريل من كل عام يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين وتهدف إلى رفع المخلفات البلاستيكية والقطع الحديدية والحبال والسفن الغارقة من البحار والشواطئ لما لها من آثار سلبية على الكائنات والملاحة البحرية، مؤكدا حرص الفريق على التوعية البيئية ونشرها في المجتمع وفتح الفرص أمام المتطوعين لتعزيز المسؤولية البيئية وللحفاظ على البيئة البحرية وخدمة الوطن.
وأضاف ان الحملة يعدها الفريق منذ 25 عاما وتشمل تنظيف سواحل عدة في الكويت الشمالية، منها الصبية والجهراء والدوحة وعشيرج والسلام والشويخ والصليبيخات، أما جنوبا فسواحل النويصيب والخيران والفحيحيل وميناء عبدالله والفنطاس بحسب الأحوال الجوية وعمليتي المد والجزر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة والمنظمات البيئية المعنية بتنظيف السواحل.
وتوقع الفاضل رفع أطنان من المخلفات خاصة مع قرب موسم الأمطار والتي عادة ما تكون في مجارير صرف الأمطار، موضحا أن هذه المخلفات تسبب كوارث بيئية خطرة ولا بد من إزالتها فورا مثل البلاستيك كونها مسرطنة ولها أضرار جسيمة على الإنسان والبيئة، حيث يقتل بسببها سنويا «مليون طائر بحري في العالم وأكثر من ربع مليون كائن بحري ومنها الأسماك والسلاحف».

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