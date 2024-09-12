الكندري لـ الأنباء إغلاق 11 منشأة غذائية بالعاصمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حنان عبد المعبود
كشف مدير إدارة تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الكندري عن إغلاق 11 منشأة غذائية بمحافظة العاصمة عقب جولة تفتيشية واسعة على عدد كبير من المنشآت الغذائية التابعة للمنطقة.
وقال الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: قام المفتشون التابعون للمنطقة بعمل جولة تفتيشية أسفرت عن عدد من المخالفات منها بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي حدث تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وكذلك بيع مواد غذائية انتهت مدة صلاحيتها وفقا للتاريخ المدون عليها بالإضافة إلى مخالفات فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر عن الهيئة وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل لوجود حشرات حية في مكان تجهيز وإعداد الطعام.
وأكد أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية حريصة على سلامة المستهلكين، ولهذا يعمل المفتشون على مدار اليوم بنوبات تفتيشية من أجل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
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