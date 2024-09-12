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الكندري لـ الأنباء إغلاق 11 منشأة غذائية بالعاصمة

9/12/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
كشف مدير إدارة تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الكندري عن إغلاق 11 منشأة غذائية بمحافظة العاصمة عقب جولة تفتيشية واسعة على عدد كبير من المنشآت الغذائية التابعة للمنطقة.
وقال الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: قام المفتشون التابعون للمنطقة بعمل جولة تفتيشية أسفرت عن عدد من المخالفات منها بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي حدث تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وكذلك بيع مواد غذائية انتهت مدة صلاحيتها وفقا للتاريخ المدون عليها بالإضافة إلى مخالفات فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر عن الهيئة وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل لوجود حشرات حية في مكان تجهيز وإعداد الطعام.
وأكد أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية حريصة على سلامة المستهلكين، ولهذا يعمل المفتشون على مدار اليوم بنوبات تفتيشية من أجل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

MENAFN12092024000130011022ID1108669044

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