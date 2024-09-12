الجمعيات النسائية التعاون مع الجهات المعنية محليا وخارجيا لدعم المرأة الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة نبيلة سلمان الحمود حرص الاتحاد على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة محليا وخارجيا لدعم المرأة الكويتية في مختلف المجالات.
وقالت الشيخة نبيلة في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في منتدى النساء لدول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد 10 الجاري بجمهورية الصين الشعبية إن مناقشة مشاكل المرأة يعد ضرورة لتعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها الفاعل في جميع مناحي الحياة واتخاذ التدابير للقضاء على كل أشكال التمييز.
وأوضحت أن المنتدى يشجع على تعاون المنظمات النسائية وتبادل الآراء والخبرات في ظل ما يمر به العالم من تغيرات كبيرة إذ أصبحت العولمة الاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى مؤكدة ضرورة مواجهة التحديات وبذل الجهود للتغلب عليها وتمكين المرأة اقتصاديا.
ولفتت إلى أهمية التعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة دور المرأة في الحياة العامة والحكومية والمشاركة في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد وتطوير ريادة الأعمال للنساء وتبادل المعلومات والمعرفة ونتائج البحوث في مجال حماية حقوق المرأة ومصالحها الشرعية وتعزيز أساليب الحياة الصحية.
وأفادت بأن المنتدى شارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والمراقبون وشركاء الحوار وممثلون وقادة عن 26 دولة بتنظيم مشترك بين منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد النسائي لعموم الصين وحكومة مقاطعة شاندونغ.
ولفتت الشيخة نبيلة إلى اجتماعها مع رئيسة مجلس إدارة لجنة شؤون الأسرة والمرأة في أوزبكستان أوزودا بارييباييفا على هامش فعاليات المنتدى لمناقشة أوجه التعاون وتفعيل اتفاقية مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن الهدف هو تقديم الدعم والمساعدة في حماية حقوق المرأة ومصالحها الشرعية وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وتعزيز العلاقات الودية بينهما والتغلب على التحديات المتنامية التي تواجه المرأة لتحسين وضعها وظروفها لتمكينها من المشاركة الفعالة في مختلف المناحي.
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