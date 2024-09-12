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الجمعيات النسائية التعاون مع الجهات المعنية محليا وخارجيا لدعم المرأة الكويتية

9/12/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة نبيلة سلمان الحمود حرص الاتحاد على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة محليا وخارجيا لدعم المرأة الكويتية في مختلف المجالات.
وقالت الشيخة نبيلة في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في منتدى النساء لدول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد 10 الجاري بجمهورية الصين الشعبية إن مناقشة مشاكل المرأة يعد ضرورة لتعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها الفاعل في جميع مناحي الحياة واتخاذ التدابير للقضاء على كل أشكال التمييز.
وأوضحت أن المنتدى يشجع على تعاون المنظمات النسائية وتبادل الآراء والخبرات في ظل ما يمر به العالم من تغيرات كبيرة إذ أصبحت العولمة الاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى مؤكدة ضرورة مواجهة التحديات وبذل الجهود للتغلب عليها وتمكين المرأة اقتصاديا.
ولفتت إلى أهمية التعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة دور المرأة في الحياة العامة والحكومية والمشاركة في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد وتطوير ريادة الأعمال للنساء وتبادل المعلومات والمعرفة ونتائج البحوث في مجال حماية حقوق المرأة ومصالحها الشرعية وتعزيز أساليب الحياة الصحية.
وأفادت بأن المنتدى شارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والمراقبون وشركاء الحوار وممثلون وقادة عن 26 دولة بتنظيم مشترك بين منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد النسائي لعموم الصين وحكومة مقاطعة شاندونغ.
ولفتت الشيخة نبيلة إلى اجتماعها مع رئيسة مجلس إدارة لجنة شؤون الأسرة والمرأة في أوزبكستان أوزودا بارييباييفا على هامش فعاليات المنتدى لمناقشة أوجه التعاون وتفعيل اتفاقية مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن الهدف هو تقديم الدعم والمساعدة في حماية حقوق المرأة ومصالحها الشرعية وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وتعزيز العلاقات الودية بينهما والتغلب على التحديات المتنامية التي تواجه المرأة لتحسين وضعها وظروفها لتمكينها من المشاركة الفعالة في مختلف المناحي.

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