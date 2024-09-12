إقبال طلابي كبير على الالتحاق بمدارس المطلاع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
قام وكيل وزارة التربية
بالتكليف منصور الديحاني صباح أمس بجولة تفقدية لعدد من مدارس
منطقة المطلاع وذلك للاطمئنان على جهوزيتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
واستكملت الوزارة استعداداتها من تجهيز 7 مدارس جديدة بمنطقة المطلاع سيتم افتتاحها في العام الدراسي الجديد، حيث كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» ان منطقة الجهراء التعليمية وبالتعاون مع قطاع التعليم
العام قامت بتوزيع الهيئات التعليمية والادارية على تلك المدارس، مشيرة إلى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور على تسجيل ابنائهم الطلبة في مدارس المطلاع حسب عنوان الطالب.
واوضحت المصادر أن الأمور تسير على ما يرام ووفق الخطة الموضوع، مشيرة إلى ان المدارس جاهزة لاستقبال ابنائنا الطلبة في العام الجديد والذي سينطلق يوم الاثنين بدوام تلاميذ الصف الأول الابتدائي.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة التربية عن فتح فصول دراسية لتسجيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية (نساء) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وقال الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتاب وجهه الى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى كتاب وكيل وزارة الداخلية بشأن طلب الموافقة على فتح مركز مسائي لتسجيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية (نساء) أسوة بمركز الرجال، ونظرا للمصلحة العامة في تطبيق نظام الدراسة بالانتظام بالنسبة لنزلاء السجون، إضافة الى نظام أداء الامتحانات المعمول به حاليا «نظام المنازل»، فإنه لا مانع من فتح فصول دراسية لتسجيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية (نساء) في المرحلتين المتوسطــــة والثانوية، بحيث تتولى منطقة الفروانية التعليمية الإجراءات اللازمة، على أن يكون انتظام الدارسات في فصول مخصصة بالسجن المركزي.
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