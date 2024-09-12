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إقبال طلابي كبير على الالتحاق بمدارس المطلاع

9/12/2024 7:22:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
قام وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني صباح أمس بجولة تفقدية لعدد من مدارس منطقة المطلاع وذلك للاطمئنان على جهوزيتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
‏واستكملت الوزارة استعداداتها من تجهيز 7 مدارس جديدة بمنطقة المطلاع سيتم افتتاحها في العام الدراسي الجديد، حيث كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» ان منطقة الجهراء التعليمية وبالتعاون مع قطاع التعليم العام قامت بتوزيع الهيئات التعليمية والادارية على تلك المدارس، مشيرة إلى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور على تسجيل ابنائهم الطلبة في مدارس المطلاع حسب عنوان الطالب.
واوضحت المصادر أن الأمور تسير على ما يرام ووفق الخطة الموضوع، مشيرة إلى ان المدارس جاهزة لاستقبال ابنائنا الطلبة في العام الجديد والذي سينطلق يوم الاثنين بدوام تلاميذ الصف الأول الابتدائي.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة التربية عن فتح فصول دراسية لتسجيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية (نساء) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وقال الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتاب وجهه الى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى كتاب وكيل وزارة الداخلية بشأن طلب الموافقة على فتح مركز مسائي لتسجيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية (نساء) أسوة بمركز الرجال، ونظرا للمصلحة العامة في تطبيق نظام الدراسة بالانتظام بالنسبة لنزلاء السجون، إضافة الى نظام أداء الامتحانات المعمول به حاليا «نظام المنازل»، فإنه لا مانع من فتح فصول دراسية لتسجيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية (نساء) في المرحلتين المتوسطــــة والثانوية، بحيث تتولى منطقة الفروانية التعليمية الإجراءات اللازمة، على أن يكون انتظام الدارسات في فصول مخصصة بالسجن المركزي.

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