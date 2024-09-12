رئيس المجلس الأوروبي زيارتي للكويت مهمة جدا للتعرف على رؤيتها السياسية والتجارية والاستثمارية

الشراكة الكويتية ـ الأوروبية جيدة ونسعى إلى بناء عناصر أكثر واقعية للمستقبل .. ومن الضروري وقف إطلاق النار في غزة



قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ستتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

أدلى ميشيل بتلك التصريحات في مقابلة أجرتها معه «كونا» خلال زيارته والوفد المرافق له إلى الكويت، حيث أطلع القيادة السياسية على أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الأوروبية ـ الخليجية الأولى التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل في 16 أكتوبر المقبل.

وأضاف ميشيل لـ «كونا» أن القمة ستناقش أيضا «الإمكانات الهائلة في الاستثمارات والتجارة والقطاعات الاقتصادية والاقتصاد الرقمي الذي يوفر مزيدا من الفرص والابداع في المستقبل.. وتنويع النماذج الاقتصادية في أوروبا والمنطقة».

كما أشار إلى أن القمة ستبحث قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لأهميتها للمنطقة والعالم.

وتابع: «الحوار السياسي والتعاون ضروريان إن أردنا توفير المزيد من الاستقرار والأمن والرخاء. لذا نحتاج إلى العمل معا.. سنمضي معا كما نأمل لطموحاتنا القوية للمستقبل».

وتابع «نحضر لأول قمة على الإطلاق بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الصعبة غير العادية التي تواجهنا على المستوى الدولي».

وأكد رئيس المجلس الأوروبي ضرورة أن ينخرط الأعضاء الأوروبيون بشكل أكبر مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي فـ«نحن هنا للتحضير لتلك الاجتماعات في القمة».

وأوضح ميشيل أنه «من خلال الحوار يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ الخيارات الصحيحة على المستوى الدولي وهو مقتنع بضرورة تعزيز ودعم القانون الدولي.

وأضاف «من المهم أيضا من وجهة نظر جيوسياسية أن نفهم ما التوقعات تجاه الاتحاد الأوروبي».

وفي شأن العدوان الإسرائيلي على غزة شدد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الأسرى. وتابع «نحن ندعم حل الدولتين. ونعمل مع الكويت والشركاء الآخرين لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين».

أما بالنسبة للعلاقات الكويتية ـ الأوروبية، فأعرب ميشيل عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع الكويت «التي هي علاقات جيدة بالفعل».

وأضاف «زيارتي للكويت مهمة جدا بالنسبة لي للتعرف على رؤيتها السياسية والتجارية والاستثمارية».

وأكد أن الشراكة الكويتية ـ الأوروبية جيدة فعلا «لكننا نسعى إلى بناء عناصر أكثر واقعية للمستقبل وتنسيق خططها ومشاريعها وبنيتها التحتية بما يتماشى مع الأولويات».

وأشار إلى الأهمية البالغة للقاءات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء «للتعرف على التوقعات والأولويات من أجل تطوير العلاقات الثنائية».

وأضاف ميشيل «يمكن للكويت الاعتماد على الاتحاد الأوروبي. ونحن نقدر العلاقات التي بنيناها معا منذ عقود». وتابع «نحتفل هذا العام بمرور 40 عاما على التعاون بيننا. وحقا يمكننا النظر إلى المستقبل بتفاؤل. نشعر أننا يجمعنا حوار جيد يعززه الاحترام المتبادل ونحن مقتنعون قطعا أننا قادرون على العمل الوثيق معا مستقبلا».