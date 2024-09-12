7 مناطق سكنية طالها القطع المبرمج للتيار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
إدخال وحدتين في الصبية بقدرة 100 ميغاواط.. و انخفاض الحرارة والإجازة الأسبوعية سيسهمان في تقليل الضغط على الشبكة
دارين العلي
اضطرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس للجوء إلى القطع المبرمج للتيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي عن أجزاء في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لعدد من وحدات توليد الكهرباء.
وبالإضافة إلى أجزاء من المناطق الصناعية والزراعية قطعت الوزارة التيار عن 7 مناطق سكنية وهي كالتالي: صباح الأحمد السكنية، أجزاء من قطاع وغرب عبدالله المبارك، أجزاء من قطعة (6) والرميثية، أجزاء من القطع التالية: (5، 4، 3) وسلوى، أجزاء من القطع التالية: (2، 1) والبدع وأجزاء من منطقة الطهر القطع (1، 2، 6) والفراونية.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك عددا من الوحدات في الصيانة الطارئة في محطات الدوحة الشرقية والصبية والزور الجنوبية، لافتة إلى ان الوزارة اعادت إلى الخدمة أمس وحدتين في محطة الصبية بقدرة 100 ميغاواط تقريبا.
وأكدت المصادر ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة جميع الوحدات إلى الخدمة، لافتة إلى ان لجوء الوزارة للقطع المبرمج هدفه الحفاظ على المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة.
وكان المؤشر الكهربائي يوم أمس قد شهد انخفاضا طفيفا عن أمس الأول بفارق 50 ميغاواط، حيث سجل حملا أقصى بلغ 17050 ميغاواط إلا انه استقر في المنطقة الحمراء طوال فترة الذروة.
وأشارت المصادر إلى انخفاض درجات الحرارة يوم أمس درجة واحدة عن أمس الأول، حيث بلغت إلى 48 مئوية، لافتة إلى ان الأرصاد الجوية تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من يوم غد السبت، ما تعول عليه الوزارة في خفض حدة الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة، كما ان العطلة الأسبوعية من شأنها ايضا خفض مستوى الاستهلاك.
وجددت المصادر دعواتها للعملاء إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصا خلال فترة الظهيرة والتقيد بالإرشادات التي تبثها الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها لحث المستهلكين على اتباع الترشيد.
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