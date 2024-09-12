7 مناطق سكنية طالها القطع المبرمج للتيار

إدخال وحدتين في الصبية بقدرة 100 ميغاواط.. و انخفاض الحرارة والإجازة الأسبوعية سيسهمان في تقليل الضغط على الشبكة



دارين العلي

اضطرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس للجوء إلى القطع المبرمج للتيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي عن أجزاء في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لعدد من وحدات توليد الكهرباء.

وبالإضافة إلى أجزاء من المناطق الصناعية والزراعية قطعت الوزارة التيار عن 7 مناطق سكنية وهي كالتالي: صباح الأحمد السكنية، أجزاء من قطاع وغرب عبدالله المبارك، أجزاء من قطعة (6) والرميثية، أجزاء من القطع التالية: (5، 4، 3) وسلوى، أجزاء من القطع التالية: (2، 1) والبدع وأجزاء من منطقة الطهر القطع (1، 2، 6) والفراونية.

وقالت مصادر مطلعة ان هناك عددا من الوحدات في الصيانة الطارئة في محطات الدوحة الشرقية والصبية والزور الجنوبية، لافتة إلى ان الوزارة اعادت إلى الخدمة أمس وحدتين في محطة الصبية بقدرة 100 ميغاواط تقريبا.

وأكدت المصادر ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة جميع الوحدات إلى الخدمة، لافتة إلى ان لجوء الوزارة للقطع المبرمج هدفه الحفاظ على المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة.

وكان المؤشر الكهربائي يوم أمس قد شهد انخفاضا طفيفا عن أمس الأول بفارق 50 ميغاواط، حيث سجل حملا أقصى بلغ 17050 ميغاواط إلا انه استقر في المنطقة الحمراء طوال فترة الذروة.

وأشارت المصادر إلى انخفاض درجات الحرارة يوم أمس درجة واحدة عن أمس الأول، حيث بلغت إلى 48 مئوية، لافتة إلى ان الأرصاد الجوية تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من يوم غد السبت، ما تعول عليه الوزارة في خفض حدة الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة، كما ان العطلة الأسبوعية من شأنها ايضا خفض مستوى الاستهلاك.

‏وجددت المصادر دعواتها للعملاء إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصا خلال فترة الظهيرة والتقيد بالإرشادات التي تبثها الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها لحث المستهلكين على اتباع الترشيد.