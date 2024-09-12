إدانة قصف مدرسة الأونروا وحماس مستعدة لتنفيذ هدنة بايدن فورا

MENAFN - Al-Anbaa) واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، حيث مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أودى بحياة عدد من الاشخاص من بينهم 6 على الاقل من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، الأمر الذي أحدث موجة دولية واسعة من الإدانات.وأعربت السعودية أمس عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدرسة. وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على ضرورة «الإيقاف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين العزل ووضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة» التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.وجددت رفضها التام لاستهداف المنشآت والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، مؤكدة المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.كما أدانت دولة قطر بشدة عملية القصف. وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان وفق وكالة الانباء القطرية (قنا)، إن هذه «المجزرة المرعبة» تؤكد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي، مجددة في هذا السياق مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين.وشددت الوزارة على أن حماية الأرواح البريئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية والمحافظة على ما تبقى من البنية التحتية في قطاع غزة تتطلب جهودا إقليمية ودولية مضاعفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فورا. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبته.وقال البديوي، في بيان، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.وأضاف أنه من الضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة وقال إن وقفا لإطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة هو الطريقة الأمثل لضمان سلامتهم. وقال بلينكن للصحافيين أثناء زيارة إلى پولندا «علينا أن نرى المواقع الإنسانية محمية. هذا أمر نواصل طرحه مع إسرائيل».وجدد التأكيد على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ضرورة ملحة، فيما رفضت حركة «حماس» اتهامها بأنها العقبة الرئيسية أمام الاتفاق. وأعلنت أن وفدا منها التقى بوسطاء قطريين ومصريين في الدوحة أمس الأول. وأعربت حماس مجددا عن «استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن».كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم. وقال عبر منصة إكس إن «ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرضت مدرسة تؤوي 12000 شخص لقصف جوي إسرائيلي. في عداد القتلى هناك ستة من زملائنا في وكالة (أونروا). هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن». وأدانت فرنسا أمس الهجوم، وجددت الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في القطاع.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس تدين الهجوم الذي استهدف مدرسة «الجوني» في مخيم النصيرات للاجئين ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى موظفين أمميين.واعتبرت ألمانيا بدورها أن مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة أمر «غير مقبول إطلاقا». ودعت إسرائيل إلى «حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة».وقالت وزارة الخارجية الألمانية على منصة «إكس» إن «على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ألا يكونوا إطلاقا ضحايا للصواريخ.. مقتل ستة من موظفي أونروا في مدرسة في النصيرات أمر غير مقبول إطلاقا».وتعليقا على الهجوم، اعتبر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن القتل العبثي في قطاع غزة لا ينتهي، مؤكدا أن الوقت حان لوقف إطلاق النار والمساءلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أمس أن حصيلة الحرب ارتفعت إلى 41118 قتيلا على الأقل. وقالت الوزارة في بيان إن 34 شخصا على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة فيما أصيب 96 آخرون، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95125 في القطاع.من جهة اخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أنها «واثقة» من أن حملة التطعيم الضخمة ضد شلل الأطفال في غزة حققت هدفها المتمثل بالوصول إلى أكثر من 90% من الأطفال تحت سن العاشرة.

«الپنتاغون» تنهي مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط



واشنطن ـ وكالات: أنهت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط وقررت إعادتهما إلى قاعدتهما، وذلك بعد تعزيز واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة لحماية إسرائيل من هجمات إيرانية محتملة.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات «يو إس إس تيودور روزفلت» والمدمرة «يو إس إس دانيال إينوي» عادتا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن المدمرة الأخرى «يو إس إس راسل» غادرت الشرق الأوسط وتعمل في بحر جنوب الصين، أما حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» فستبقى في منطقة خليج عمان التي وصلت إليها قبل 3 أسابيع.

ووفقا لقناة «الجزيرة» الفضائية، ذكرت «أسوشيتد برس» أن عددا من السفن الأميركية ما زالت توجد في شرق البحر المتوسط، فضلا عن مدمرتين والغواصة الموجهة بالصواريخ «يو إس إس جورجيا» الموجودة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين.