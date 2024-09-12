السيسي واليحيا بحثا تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة



بدر عبدالعاطي: مصر تدعم الحقوق الحصرية للكويت والسعودية بملكية ثروات حقل «الدّرة»



القاهرة - هناء السيد و«كونا»



استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي أمس الخميس الخارجية عبدالله اليحيا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة.

وبحث الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

هذا، وعقدت أمس الخميس في العاصمة المصرية القاهرة أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية في دورتها الـ 13 برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي.

وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي وبحث ميادين تطويرها وتنميتها. وتوجت أعمال اللجنة بالتوقيع على 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات. وخلال الاجتماع، أكد اليحيا أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الأشقاء وتوحيد الرؤى والمواقف حيال تهديدات الأمن القومي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن بلاده تؤكد دوما ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري طبقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية

الكويتية - العراقية وفقا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم مصر أيضا الحقوق الحصرية للكويت والسعودية في ملكية ثروات حقل الدرة.



ونقل وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس المصري تحياته إلى صاحب السمو الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.

وبحث الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.