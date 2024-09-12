السيسي واليحيا بحثا تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بدر عبدالعاطي: مصر تدعم الحقوق الحصرية للكويت والسعودية بملكية ثروات حقل «الدّرة»
القاهرة - هناء السيد و«كونا»
استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي أمس الخميس وزير الخارجية عبدالله اليحيا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة.
وبحث الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
هذا، وعقدت أمس الخميس في العاصمة المصرية القاهرة أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية في دورتها الـ 13 برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي.
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي وبحث ميادين تطويرها وتنميتها. وتوجت أعمال اللجنة بالتوقيع على 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات. وخلال الاجتماع، أكد اليحيا أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الأشقاء وتوحيد الرؤى والمواقف حيال تهديدات الأمن القومي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن بلاده تؤكد دوما ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري طبقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية
الكويتية - العراقية وفقا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم مصر أيضا الحقوق الحصرية للكويت والسعودية في ملكية ثروات حقل الدرة.
ونقل وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس المصري تحياته إلى صاحب السمو الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.
وبحث الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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