انتهاء السماح بانتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن انتهاء سريان القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2024 بشأن انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، والذي تم العمل به من 14 يوليو الماضي إلى 12 الجاري، وشمل التحويل العمالة المنزلية نساء ورجالا وسائقين.
ووفق مصادر فقد بلغ عدد المستفيدين من فترة تحويل الاقامة من مادة 20 إلى مادة 18 ما يقارب الـ 40 ألف عامل.
وأوضحت المصادر أن الهدف من القرار تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة.
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