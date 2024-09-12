Friday, 13 September 2024 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكليف المحنا مديرا عاما لهيئة ذوي الإعاقة والحسيني نائبا للخدمات التعليمية والهيلع للخدمات الطبية

9/12/2024 7:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بإنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الحميدي المطيري، وتكليف وفاء المحنا مديرا عاما بالتكليف بالاضافة إلى عملها.

كما أصدرت د.الحويلة قرارا بتكليف أفنان الحسيني نائبا للمدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بدلا من مبارك البداح، وتكليف د.خليفة الهيلع نائبا للمدير العام للخدمات الطبية والإيوائية.

وبينت المصادر ان هناك تغييرات عديدة جار العمل عليها، متوقعة ان تشهد إنهاء ندب العديد من المناصب الاشرافية، إلى جانب إصدار العديد من الاجراءات الاصلاحية، منها التدقيق على الكثير من الملفات في جميع قطاعات الهيئة، بالاضافة إلى إعادة النظر في مختلف القرارات الصادرة سابقا.

MENAFN12092024000130011022ID1108669035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث