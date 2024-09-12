تكليف المحنا مديرا عاما لهيئة ذوي الإعاقة والحسيني نائبا للخدمات التعليمية والهيلع للخدمات الطبية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أصدرت وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بإنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الحميدي المطيري، وتكليف وفاء المحنا مديرا عاما بالتكليف بالاضافة إلى عملها.
كما أصدرت د.الحويلة قرارا بتكليف أفنان الحسيني نائبا للمدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بدلا من مبارك البداح، وتكليف د.خليفة الهيلع نائبا للمدير العام للخدمات الطبية والإيوائية.
وبينت المصادر ان هناك تغييرات عديدة جار العمل عليها، متوقعة ان تشهد إنهاء ندب العديد من المناصب الاشرافية، إلى جانب إصدار العديد من الاجراءات الاصلاحية، منها التدقيق على الكثير من الملفات في جميع قطاعات الهيئة، بالاضافة إلى إعادة النظر في مختلف القرارات الصادرة سابقا.
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