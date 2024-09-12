تكليف المحنا مديرا عاما لهيئة ذوي الإعاقة والحسيني نائبا للخدمات التعليمية والهيلع للخدمات الطبية

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانأصدرت الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بإنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الحميدي المطيري، وتكليف وفاء المحنا مديرا عاما بالتكليف بالاضافة إلى عملها.

كما أصدرت د.الحويلة قرارا بتكليف أفنان الحسيني نائبا للمدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بدلا من مبارك البداح، وتكليف د.خليفة الهيلع نائبا للمدير العام للخدمات الطبية والإيوائية.

وبينت المصادر ان هناك تغييرات عديدة جار العمل عليها، متوقعة ان تشهد إنهاء ندب العديد من المناصب الاشرافية، إلى جانب إصدار العديد من الاجراءات الاصلاحية، منها التدقيق على الكثير من الملفات في جميع قطاعات الهيئة، بالاضافة إلى إعادة النظر في مختلف القرارات الصادرة سابقا.