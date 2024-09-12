وقف خدمات عافية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مجموعة الخليج للتأمين: نؤكد رغبتنا وقدرتنا على الاستمرار في تقديم التغطية التأمينية
عبد الكريم العبدالله
أعلنت وزارة الصحة عن توقف خدمات التأمين الصحي عن المواطنين المتقاعدين (عافية) اعتبارا من أمس الخميس لفسخ التعاقد مع الشركة المتعاقدة المنفذة للعقد لـ«إخلال الشركة بالتزاماتها».
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية ومنها إقامة دعوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى تفعيل كل البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد.
وأوضحت أنه بالإشارة إلى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والقانون رقم 71 لسنة 2023 بشأن إضافة شرائح جديدة للخدمات التأمينية ونظرا لعدم قدرة الشركة المنفذة للتأمين على الالتزام بمتطلبات تمديد عقد (عافية 3) ورفض الشركة الالتزام بالاستمرار بالشروط والأسعار السابقة ذاتها دون زيادة وامتناعها عن مسؤوليتها التعاقدية وإخلاء الشركة المنفذة للعقد لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني والضمانات من قبل معيدي التأمين، تم فسخ التعاقد.
وأضافت أنها قامت بمخاطبة الجهات القانونية المختصة في البلاد، ومنها «الفتوى والتشريع» لبيان الإجراءات القانونية المختصة الواجب اتخاذها حيال تنصل الشركة من التزاماتها التعاقدية ورفضها لمتطلبات تمديد العقد بالمخالفة لأحكام العقد المبرم.
وأكدت الوزارة للمواطنين الذين شملتهم خدمات التأمين الصحي «عافية» التزامها بتوفير كل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية لهم سواء التشخيصية منها والعلاجية والتأهيلية في جميع منشآتها الصحية، وتلتزم بتقديم الأولوية لهم ولكل الفئات المستحقة مع الالتزام بالنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد.
من جانبها، أصدرت مجموعة الخليج للتأمين بيانا أكدت فيه أنها فوجئت بقرار وزارة الصحة فسخ عقد التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية)، وجاء في البيان:
نود التنويه فيما يخص المستجدات المتعلقة بفسخ عقد التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) والذي التزمت به مجموعة الخليج للتأمين منذ أكتوبر 2016 لتقديم أفضل الخدمات التأمينية طبقا لبنود العقد الموقع مع وزارة الصحة، على أننا فوجئنا بتسلم كتاب من وزارة الصحة يبلغنا بقرار فسخ العقد اعتبارا من أمس، رغم قيامنا مسبقا بإرسال كتاب لوزارة الصحة يفيد بتأكيد موافقتنا السابقة على تمديد العقد لمدة 6 أشهر اعتبارا من 16 سبتمبر 2024 رغم تحمل الشركة لأعباء مالية جسيمة جراء إضافة فئة ربات البيوت الصادرة بتعديل قانون لاحق للعقد المبرم سنة 2022.
وأكدت المجموعة للمتقاعدين وربات البيوت رغبتها وقدرتها على الاستمرار في تقديم التغطية التأمينية لجميع المشمولين في برنامج «عافية»، كما أكدت المجموعة على التعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية وخدمة المواطنين والمواطنات المشمولين ببرنامج «عافية»، حرصا منها على المصلحة الوطنية تحت قيادة صاحب السمو وحكومته الرشيدة.
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