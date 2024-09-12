وقف خدمات عافية

مجموعة الخليج للتأمين: نؤكد رغبتنا وقدرتنا على الاستمرار في تقديم التغطية التأمينية



عبد الكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة عن توقف خدمات التأمين الصحي عن المواطنين المتقاعدين (عافية) اعتبارا من أمس الخميس لفسخ التعاقد مع الشركة المتعاقدة المنفذة للعقد لـ«إخلال الشركة بالتزاماتها».

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية ومنها إقامة دعوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى تفعيل كل البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد.

وأوضحت أنه بالإشارة إلى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والقانون رقم 71 لسنة 2023 بشأن إضافة شرائح جديدة للخدمات التأمينية ونظرا لعدم قدرة الشركة المنفذة للتأمين على الالتزام بمتطلبات تمديد عقد (عافية 3) ورفض الشركة الالتزام بالاستمرار بالشروط والأسعار السابقة ذاتها دون زيادة وامتناعها عن مسؤوليتها التعاقدية وإخلاء الشركة المنفذة للعقد لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني والضمانات من قبل معيدي التأمين، تم فسخ التعاقد.

وأضافت أنها قامت بمخاطبة الجهات القانونية المختصة في البلاد، ومنها «الفتوى والتشريع» لبيان الإجراءات القانونية المختصة الواجب اتخاذها حيال تنصل الشركة من التزاماتها التعاقدية ورفضها لمتطلبات تمديد العقد بالمخالفة لأحكام العقد المبرم.

وأكدت الوزارة للمواطنين الذين شملتهم خدمات التأمين الصحي «عافية» التزامها بتوفير كل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية لهم سواء التشخيصية منها والعلاجية والتأهيلية في جميع منشآتها الصحية، وتلتزم بتقديم الأولوية لهم ولكل الفئات المستحقة مع الالتزام بالنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد.

من جانبها، أصدرت مجموعة الخليج للتأمين بيانا أكدت فيه أنها فوجئت بقرار وزارة الصحة فسخ عقد التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية)، وجاء في البيان:

نود التنويه فيما يخص المستجدات المتعلقة بفسخ عقد التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) والذي التزمت به مجموعة الخليج للتأمين منذ أكتوبر 2016 لتقديم أفضل الخدمات التأمينية طبقا لبنود العقد الموقع مع وزارة الصحة، على أننا فوجئنا بتسلم كتاب من وزارة الصحة يبلغنا بقرار فسخ العقد اعتبارا من أمس، رغم قيامنا مسبقا بإرسال كتاب لوزارة الصحة يفيد بتأكيد موافقتنا السابقة على تمديد العقد لمدة 6 أشهر اعتبارا من 16 سبتمبر 2024 رغم تحمل الشركة لأعباء مالية جسيمة جراء إضافة فئة ربات البيوت الصادرة بتعديل قانون لاحق للعقد المبرم سنة 2022.

وأكدت المجموعة للمتقاعدين وربات البيوت رغبتها وقدرتها على الاستمرار في تقديم التغطية التأمينية لجميع المشمولين في برنامج «عافية»، كما أكدت المجموعة على التعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية وخدمة المواطنين والمواطنات المشمولين ببرنامج «عافية»، حرصا منها على المصلحة الوطنية تحت قيادة صاحب السمو وحكومته الرشيدة.