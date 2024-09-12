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عقار للصرع يعالج الشخير

9/12/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت دراسة أن عقار الصرع ((سولثيام)) يسبب انخفاضاً بأعراض حالة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والذي يسبب الشخير واللهاث أثناء النوم. وعُرضت نتائج الدراسة بمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي الذي اختتم أول من أمس بفيينا، حسب موقع ((24)). وأكدت الدراسة أن العقار سيسهم في علاج الشخير لدى ملايين الأشخاص.

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