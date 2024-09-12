عقار للصرع يعالج الشخير
التاريخ
9/12/2024 7:14:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت دراسة أن عقار الصرع ((سولثيام)) يسبب انخفاضاً بأعراض حالة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والذي يسبب الشخير واللهاث أثناء النوم. وعُرضت نتائج الدراسة بمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي الذي اختتم أول من أمس بفيينا، حسب موقع ((24)). وأكدت الدراسة أن العقار سيسهم في علاج الشخير لدى ملايين الأشخاص.
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