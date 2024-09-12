الإرادة والرغبة وراء عودتي بعد 3 إصابات بالرباط الصليبي

أكد حسن المحرمي، مدافع الفريق الأول بنادي بني ياس، أنه يتطلع إلى العودة بشكل قوي في الموسم الحالي، بعد أن غيبته الإصابات لفترات طويلة عن الملاعب، مشيراً إلى أن التحلي بالإرادة والصبر والرغبة أهم العوامل في عودة اللاعب إلى خاصة بعد الغياب بسبب إصابة خطيرة.

وشارك المحرمي في دقائق معدودة في 3 فقط في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وجزء من بني ياس ودبا الحصن في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الحالي، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة للإصابة بالرباط الصليبي في أبريل عام 2023، وهي المرة الثالثة التي تعرض فيها اللاعب لإصابة الرباط الصليبي خلال مسيرته.

وقال المحرمي (28 عاماً) في حواره مع ((البيان)): ((لم يكن من السهل الإصابة بالرباط الصليبي لثلاث مرات في مثل هذا العمر، وخلال 3 سنوات ونصف السنة، ولكن ثقتي بالله والتحلي بالإرادة والصبر جعلتني أعود مرة أخرى خصوصاً أني ما زلت قادراً على العطاء)).

وأضاف: ((الإصابات قضاء وقدر، وأحمد الله أنه عوضني نتيجة الصبر والرغبة الشخصية، التي تعد الأهم في مشوار العودة، فهناك لاعبون لم يكملوا مسيرتهم مع الكرة نتيجة الرباط الصليبي فما بالك بالتعرض لها 3 مرات في سنوات قليلة، وبالطبع تعلمت أشياء كثيرة، خلال تلك الفترة الصعبة، أهمها الهدوء وعدم الاستعجال في العودة، والحرص على التدريبات والتغذية السليمة)).

ثقة

وتابع: ((لم أحزن نتيجة تكرار الإصابات لأنها قضاء وقدر، وحرمتني كثيراً من المنتخب الوطني بعدما انضممت من قبل لصفوف ((الأبيض))، ولكني كنت أعود وأقول الحمدلله على كل شيء، وأنها خير في النهاية، ولذلك لم أيأس بتاتاً، وكنت على ثقة بعودتي وألا أستسلم، والأمر يتطلب جهداً كبيراً والتعامل بشكل جيد نفسياً خلال فترة التأهيل)).

وأكد المحرمي جاهزيته في الموسم الحالي للعودة إلى مستواه السابق، والذي أهله للانضمام لصفوف المنتخب الوطني من قبل، لافتاً إلى أن الأهل والأصدقاء ساندوه كثيراً خلال فترات الإصابة، إضافة إلى حرص النادي وإدارته على الوقوف بجانبه، وبخاصة الجهاز الطبي ببني ياس، الذي بذل معه مجهوداً كبيراً، ويتطلع إلى رد الجميل للنادي.

وشدد المحرمي على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة للمشاركة أساسياً مع الفريق والوصول لمستوى يؤهله للعودة إلى المنتخب، وقال: ((أتمنى أن تكون عودتي بداية خير، وأعتقد أن فرصة الانضمام ((للأبيض)) متاحة لأي عنصر يتألق، فارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب، ومن يرد تمثيله بلاده فلا بد أن يمتلك الرغبة ويسعى للاجتهاد للحصول على هذا الشرف)).

فرصة كبيرة

وعن بداية مشوار ((الأبيض)) في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العلم 2026، قال: ((فرصة التأهل كبيرة، والمنتخب نجح في تحقيق فوز مستحق على قطر في الجولة الأولى، ورغم الخسارة في الثانية أمام إيران إلا أن المنتخب ظهر بصورة طيبة، وهو ما يدل على أن الجميع لن يفرط في حلم المونديال لا سيما أن الهدف واضح ومع وجود تغييرات جديدة بلاعبين جدد، وشاهدنا رغبة الفوز في عيون اللاعبين، وهذه هي الروح التي كنا نتمناها من قبل، في وجود لاعبين لديهم الطموح لتحقيق الحلم، وبالطبع مشوار التصفيات لا يزال طويلاً، ولكنه يحتاج إلى جهد وتضحيات كبيرة)).

وتطرق إلى الحديث عن طموحات بني ياس في الموسم الحالي، مؤكداً أن السماوي يطمح للذهاب بعيداً في البطولات المحلية، والمنافسة حق مشروع لكل الأندية، والفريق نافس قبل عدة مواسم على الدوري، ويملك الإمكانات الجيدة ولاعبين على مستوى عالٍ سواء مواطنين أو أجانب، كما أن إدارة النادي عملت بشكل جيد خلال فترة الانتقالات بتدعيم الصفوف بعناصر مميزة، مشيراً إلى أن ((الفريق عانى من عدم الاستقرار في آخر موسمين، مما أثر على المستوى والنتائج، ولكن الطموحات أكبر هذا الموسم)).

وعن انتقال زميله السابق في خط الدفاع ساشا إيفكوفيتش إلى الوحدة بعد 5 مواسم قضاها مع بني ياس قال: ((بالتأكيد أفتقده، فهو لاعب صاحب أخلاق عالية وهادئ ويملك عقلية محترفة، وخلال وجوده في بني ياس لم يصدر منه أي مشكلة، وأعتبره من أفضل المدافعين المحترفين الذين لعبت بجانبهم، وبصراحة لم أتوقع أن يرحل عن الفريق إلى الوحدة، ولكن هذه هي كرة القدم فقط انتقل إلى نادٍ كبير، وأتمنى له التوفيق)).

وكشف المحرمي عن أن الهولندي بيرت مارفيك مدرب المنتخب الوطني السابق، والكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش مدرب بني ياس السابق، وبيراميدز المصري الحالي، هما من أفضل المدربين الذين عمل معهم، موضحاً أنه تدرب تحت قيادة العديد من المدربين الجيدين، ولكن الثنائي مارفيك وكرونوسلاف تطور مستواه معهما كثيراً.