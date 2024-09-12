«آسيا لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم في أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 ولاعبة، من أكثر من 50 دولة، في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتشكل البطولة إحدى أهم المحطات في الموسم المحلي، كونها توفّر فرصة للاعبين من جميع المستويات، لاختبار قدراتهم وتطوير أدائهم، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكّد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة محطة أساسية لقياس أداء اللاعبين، من خلال مواجهة نخبة الأبطال العالميين.

وقال البطران: ((لطالما أثمر التعاون الوثيق بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن تقديم بعض من أقوى البطولات التي تجمع نخبة أبطال العالم في اللعبة، وتمنحهم فرصاً لا مثيل لها للتألق، وتسليط الضوء على قدراتهم ومواهبهم، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء المميزة التي توفرها أبوظبي، سواء من خلال تنظيم أفضل البطولات، أو عبر تجاربها الثقافية والترفيهية الغنية. وبالتأكيد، فإن المشاركة في مثل هذه البطولات، تمثل أولوية للأبطال في كل مكان، كونها تعطي الفائزين بالمراكز الأولى نقاطاً تصنيفية تقربهم من الفوز بحزمة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزز فرصهم بالتتويج في البطولة)).

وأضاف البطران: ((ننظم هذه البطولة، استناداً إلى أعلى معايير الاحترافية، ونحرص على تقديم منافسات تلبي تطلعات اللاعبين والمشجعين، على حد سواء. تم تجهيز المرافق بأحدث التقنيات، لتوفير بيئة مثالية للمنافسة، وضمان انسيابية الأحداث. نحن ملتزمون بتقديم بطولة تواكب الطموحات، وتبرز قدرات أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو)).