«دبي البحري» يدشن الموسم بـ «القوارب الشراعية» 21 الجاري

يترقب عشاق الرياضات البحرية ومحبو سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، انطلاقة فعاليات الموسم البحري الجديد 2024 - 2025، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويتضمن سلسلة من السباقات والكرنفالات والمهرجانات البحرية المتنوعة، والتي تتجاوز 20 حدثاً.

ويستهل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فعاليات الموسم يوم السبت الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، بتنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يجمع كالمعتاد جيل المستقبل للتنافس على ألقاب فئتي الشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003)، والناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).

جاهزية

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات وصلت إلى ذروتها، بعدما عكفت إدارة الشؤون الرياضية في النادي طوال الفترة الماضية، على التنسيق والترتيب لبداية الموسم المرتقبة، بعد اعتماد الفعاليات من قبل مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار.

وأضاف محمد المري، أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حرص على إطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في كافة الأنشطة التي ينظمها النادي، على التعديلات الخاصة بالقوارب، والمعتمدة من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والتي تشمل المواصفات التي تخص البدن، وكذلك كراسة الشروط، ولائحة المشاركة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وقال محمد المري، إن اللجنة المشرفة على السباق الافتتاحي للموسم الرياضي البحري، ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراقبة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر المتوقعة، مشيراً إلى أن مبدأ أمن وسلامة المشاركين، يمثل أولوية في كافة الفعاليات، وخاصة سباقات السفن المحلية 60 قدماً، والقوارب الشراعية المحلية 22 و43 قدماً.

وتمنى محمد المري، التوفيق والنجاح للجان المنظمة والمعاونة، وكذلك جميع المشاركين في الفعاليات، مؤكداً أن الجميع يسعى لهدف واحد، هو نجاح الفعاليات، وهو أمر لا يأتي إلا بتضافر الجهود، والتعاون بين المشرفين واللجان والمشاركين، من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز مكانة هذه الفعاليات، التي تحظى بدعم كبير من المسؤولين، وتحتل مكانة مميزة وسط شرائح المجتمع.