تحقيق وإيقافات بعد أحداث مباراة «الأزرق» و«أسود الرافدين»

قرر الاتحاد الكويتي تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث ((غير المقبولة))، التي صاحبت الأزرق أمام ضيفه العراقي، الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وأوقف أمينه العام ومدير العلاقات العامة.

وأعرب الاتحاد في بيان ((عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة))، متوجهاً بالاعتذار للجماهير الغفيرة التي حضرت إلى استاد جابر الأحمد الدولي ((على ما تعرضت له من معوقات)).

وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة من كل حدب وصوب بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر، وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.

وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق، وناشدت الجماهير المسؤولين تزويدها بالماء، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتلأ الملعب الذي افتتح قبل 14 سنة تماماً ويتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من ثلاث ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة على نحو ما صرح به الاتحاد المحلي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.

وتابع بيان الاتحاد أنه قرر في اجتماعه الطارئ تشكيل لجنة تحقيق، وإيقاف الأمين العام للاتحاد (صلاح القناعي) ومدير العلاقات العامة والإعلام (محمد بوعباس) عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، واعداً باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المقصرين والمتسببين بالفوضى.

يذكر أن تقارير عدة أشارت إلى إمكان تقدم الاتحاد بكامل أعضائه بالاستقالة، إلى جانب تأجيل استضافة البلاد لـ((خليجي 26)) في ديسمبر ويناير المقبلين بسبب ما حصل في المباراة أمام ((أسود الرافدين)).

وكان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وجه الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة اتحاد كرة القدم للوقوف على أسباب السلبيات وسوء التنظيم.