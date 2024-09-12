رباعية لخيول الإمارات في مضمار «دونكاستر» الإنجليزي

حققت خيول الإمارات رباعية مميزة في افتتاحية مهرجان سانت ليجر على مضمار دونكاستر العريق في إنجلترا، يوم أمس، أبرزها فوز ((ديزرت فلاور)) لجودلفين، و((نخيل)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباقات الفئة الثانية.

وواصلت ((ديزرت فلاور)) لجودلفين تألقها بانتزاعها فوزاً ثميناً في سباق ((ماي هيل ستيكس)) للفئة الثانية المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر، لتحافظ على سجلها الخالي من الهزائم بعد انتزاع المركز الأول، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، بعد أن حققت زمناً قدره 1.37.47 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن ((جينيوري))، بقيادة سين ليفي، وإشراف إيدن أوبراين.

وحققت ((ديزرت فلاور)) الانتصار الثاني على التوالي لجودلفين في الحفل بعد فوز ((هالاسان)) بلقب ساينتفيك ستيكس لمسافة 1400 متر، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي ابلبي بزمن قدره 1.18.52 دقيقة.

وحققت ((نخيل)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق ((بارك هيل ستيكس)) المخصص للأفراس لمسافة 2900 متر، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين براوز، مسجلة زمناً قدره 3.7.09 دقائق بفارق طول ونصف الطول عن ((نايت سباركل))، بقيادة الفارس أوشن مورفي، وإشراف أندريه بالدنغ.

وأضاف ((يروغ)) الانتصار الثاني لشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه بلقب ((دونكاستر نيرسري))، ((هانديكاب)) لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.30 دقيقة.

وأشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء ((ديزرت فلاور)) لجودلفين وقال، إنها قدمت المستوى المتوقع، على الرغم من أنها لا تزال خفيفة البنية، وقال: ((أتصور أننا نتطلع معها إلى سباق فيليز مايل (للفئة الأولى)، وسننظر في حالتها عقب هذا السباق قبل وضع اللمسات الأخيرة على خططنا)).

من جانبه، قال الفارس وليام بيوك: إن الفوز بمثابة خطوة كبيرة مقارنة بما حققته ((ديزرت فلاور))، وقال: ((كنا واثقين جداً من قدرتها على التعامل مع هذا السباق وأعتقد أنها كانت مثالية في خطواتها، كانت تنظر من حولها حينما وصلت إلى الصدارة وكان عليّ فقط أن أحافظ على زخم انطلاقتها، وجميع المؤشرات توحي بأنها ستتحسن في عمر الثلاث سنوات)).