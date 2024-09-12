عبيد بن سرور لـ«البيان»: دبي نموذج عالمي في الاهتمام بالرياضة العمالية

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن الدورة الرياضية العمالية، التي تنطلق نسختها السادسة بعد غد، تعتبر إحدى المبادرات المهمة، التي تجسد اهتمام دبي بالعمال ودورها في مجال رعاية حقوقهم، وتحفيزهم على تبني أسلوب الحياة الصحي، لا سيما أنهم يمثلون 17 % من نسبة المقيمين في الإمارة.

وأوضح بن سرور أن دبي تعد نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بالنشاط لدى هذه الفئة المجتمعية المهمة، التي لعبت دوراً في بناء دبي الحديثة وتطورها وقال: ((تحرص اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي على تحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية للعمال، بما في ذلك إتاحة الفرص أمامهم لممارسة النشاط الرياضي، وتبني أسلوب الحياة الصحي، ونتعاون باستمرار مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المتنوعة لتشمل قاعدة واسعة من العمال في مختلف الرياضات التي يفضلون ممارستها)).

وقال بن سرور: ((إن تحفيز العمال وإيجاد بيئة مناسبة لهم لممارسة الرياضة يأتي ضمن جهود حكومة دبي وتوجهاتها لتوفير بيئة عمالية متميزة ومحفزة)).

وأضاف: ((نعمل على تطوير الدورة الرياضية العمالية من نسخة إلى أخرى، لتضم أكبر عدد من المشاركين والشركات، حيث تضم الدورة السادسة 270 شركة، ووصل عدد الرياضات إلى 12 لعبة متنوعة، وأضفنا هذا العام بطولات أخرى مخصصة للنساء العاملات في الريشة الطائرة واليوغا والثرو بول، ونتطلع للوصول إلى 100 ألف مشارك)).

ومضى بن سرور: ((إن العديد من الشركات في دبي قامت بإنشاء بنية تحتية من ملاعب وصالات رياضية بمواصفات عالمية، يمكن تصنيفها من فئة 5 نجوم)).

وقال: ((تملك بعض الشركات مسبحاً أولمبياً وملاعب كرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم مجهزة بالكامل، وملاعب داخلية مكيفة لفترة الصيف، وأتيحت لنا زيارة العديد من الدول للوقوف على مستوى الخدمات المتوفرة للعمال على صعيد السكن وغيره، دون مبالغة بإمكاننا أن نفتخر بما لدينا في دبي على مستوى الخدمات والملاعب التي ترقى إلى العالمية)).

من جهته، أكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن فئة العمال تحتل مكانة بارزة ضمن خطة المجلس، لأنها تستحق كل الاهتمام والدعم لدورها الكبير في المجتمع، وتقديراً لجهودهم ومساهمتهم في تحقيق نهضة دبي وتطورها في مختلف المجالات، وقال: ((نشاط مجلس دبي الرياضي يشمل كافة فئات المجتمع، وحرصنا في السنوات الأخيرة على تطوير الفعاليات الرياضية، التي تستهدف فئة العمل بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، وصولاً إلى مرحلة الاستدامة من خلال الانتقال من فعاليات تقام على فترة قصيرة لمدة يوم أو يومين إلى دورة تستمر لـ6 أشهر في أكثر 10 مواقع مختلفة، لتشمل آلاف العمال من مختلف المجالات)).

وأضاف: ((الأنشطة الرياضية تشكل متنفساً للعمال لها تأثير إيجابي للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق السعادة، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى الدورة العمالية، التي تنطلق منتصف الشهر الجاري يوجد العديد من الفعاليات التي تقام على مدار العام، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين)).

وأوضح علي عمر أنه تأكيداً على الاهتمام بفئة العمال فقد شملتهم بعض الفعاليات، التي نظمها مجلس دبي الرياضي ضمن مبادرة ((صيفنا رياضي)) السنوية مثل فعالية ((اليوم الرياضي لعمال توصيل الطلبات)) في عالم دبي للرياضة، وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في 5 ألعاب متنوعة هي: شد الحبل وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكريكت، ومصارعة الذراعين، بالإضافة إلى البيبي فوت، شارك فيها أكثر من 320 عامل توصيل، من 6 شركات توصيل، إضافة إلى مشاركة العمال في مختلف الفعاليات الأخرى، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع العديد من الجهات الأخرى مثل دورة ند الشبا الرياضية وتحدي دبي للياقة.