قرعة متوازنة لبطولة السلة العربية للأندية

حققت اللجنة الفنية المشرفة على قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال، في نسختها السادسة والثلاثين، التي ستقام في مدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، توازناً بين المجموعات الأربع، من أجل إخراج النسخة الجديدة بصورة مختلفة، من حيث القوة والإثارة، وفتح باب المنافسة على مصراعيه بين عمالقة اللعبة في الوطن العربي، في وجود الاتحاد السكندري صاحب الرقم القياسي ((8 ألقاب))، وبيروت الفائز بالنسخة الأخيرة، التي أقيمت في الدوحة العام الماضي.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من الاتحاد السكندري صاحب الضيافة، سلا المغربي، الانطوني اللبناني والوحدة الإماراتي، فيما ضمت المجموعة الثانية العربي القطري، سموحة المصري، الشارقة الإماراتي وكاظمة الكويتي، وفي المجموعة الثالثة بيروت اللبناني، السيب العماني، القادسية الكويتي والبطائح الإماراتي، وفي المجموعة الرابعة الغرافة القطري، ترجي درارية الجزائري، سبورتنغ المصري وشعب حضرموت اليمني. وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية في صالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري.

ويبدأ الدور التمهيدي يوم الثلاثاء أول أكتوبر، ويلتقي في الجولة الأولى سلا مع الانطوني، العربي مع كاظمة، الاتحاد مع الوحدة، بيروت مع البطائح، السيب مع القادسية، الغرافة مع شعب حضرموت، بينما يلتقي في افتتاح الجولة الثانية في اليوم التالي، الشارقة مع سموحة، وتستمر هذه المرحلة حتى يوم الجمعة 4 أكتوبر، ثم تحصل الفرق على راحة في اليوم التالي، بعدها تبدأ مباريات دور الـ 16، بلقاء أول المجموعة الثالثة ورابع المجموعة الرابعة، كما يلتقي ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، وثاني الرابعة مع ثالث الثالثة، وأول الرابعة مع رابع الثانية، ثم تستكمل المباريات في اليوم التالي، بلقاء أول المجموعة الأولى ورابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثاني الثانية مع ثالث الأولى، وأول الثانية مع رابع الأولى، يلي ذلك مباريات دور الثمانية، يوم 9 أكتوبر، وفي اليوم التالي، الدور نصف النهائي، وتختتم البطولة يوم 12 أكتوبر، بمباراة المركزين الثالث والرابع، تليها المباراة النهائية.

حضر مراسم القرعة، الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد المصري، والذي نقل تحيات اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وتمنياته لجميع الفرق بالتوفيق والنجاح، وعكس صورة مشرفة عن كرة السلة العربية، كما حضر حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، والعميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد، والعميد وائل لطفي مدير عام الاتحاد.