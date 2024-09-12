«بوسطن سيلتيكس» و«دنفر ناجتس».. مواجهة مثيرة في أبوظبي 4 أكتوبر

تتجه أنظار عشاق كرة السلة في المنطقة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تترقب زيارة نجم كرة السلة تايرون كيرتس موجسي بوجس، أقصر في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بطول 1.60 متر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) والتي تتضمن مباراتين استعداديتين بين بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 17 مرة بوسطن سيلتيكس والبطل الحالي دنفر ناجتس يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وقال موجسي بوجس: ((عند انضمامي إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في عام 1987، كان هنالك عدد محدود من اللاعبين الأوروبيين في الدوري، ولكنه اليوم أصبح منصة عالمية تضم نجوماً، مثل لوكا دونسيتش ونيكولا يوكيتشن، اللذين حققا حلمهما في اللعب بهذا الدوري.

ويؤكد هذا التوسع العالمي بأن شعبية كرة السلة انتشرت من الولايات المتحدة إلى جميع أنحاء العالم وألهمت اللاعبين للتمسك بأحلامهم وأثبتت بأن لا مكان للمستحيل)). كما أشار بوجس إلى أهمية قدوم النجوم العالميين إلى أبوظبي مثل نيكولا يوكيتش، الحائز على لقب أفضل لاعب في البطولة، وقال: ((تشكل مشاهدة أداء هؤلاء اللاعبين عن كثب تجربة فريدة، حيث يستمتع المشجعون بمواهبهم المذهلة وهم يقدمون عروضاً غير مسبوقة.

وتتخطى كرة السلة نطاق الألعاب الرياضية، لتقدم أجواء عائلية وتجربة تجسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية. ويحظى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعشاق من مختلف الثقافات والدول، وأفخر بأنني جزء من تاريخ هذا الدوري وبالمساهمة في الوصول إلى جمهور جديد في أنحاء العالم)).

وأعرب بوجس عن حماسه لزيارة أبوظبي والتعرف على تجاربها الغنية وتراثها الزاخر، وقال: ((أتطلع إلى زيارة أبوظبي ومشاهدة معالمها الشهيرة مثل جامع الشيخ زايد الكبير والاطلاع على ثقافتها، كما أرغب بتذوق الأطعمة المحلية والاستمتاع بالتجارب المذهلة التي تقدمها)).

وتناول بوجس أهمية التبادل الثقافي من خلال الفعاليات الرياضية العالمية بقوله: ((اللاعبون متحمسون جداً، لأن هذه الفعاليات توفر لهم فرصة زيارة أبوظبي والتواصل مع معجبيهم الذين يتشاطرون شغف كرة السلة. ومن الرائع مشاهدة مدى سعادة عشاق كرة السلة عند لقاء النجوم مثل نيكولا يوكيتش للمرة الأولى وعيش ذكريات لا تنسى، بما يظهر روعة هذه الرياضة العابرة للحدود)).

وتكتسب مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) شعبية واسعة، ما يبشر بأنها ستصبح فعالية مرموقة لدى عشاق كرة السلة على اختلاف أعمارهم، حيث تجمع إثارة كرة السلة والتجارب المميزة للمشجعين وفرص التبادل الثقافي والأجواء العائلية التي لا تنسى. كما يشارك شاكيل أونيل بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات في يوم الاحتفاء بمشجعي ((NBA)) في الاتحاد أرينا يوم السبت 5 أكتوبر.