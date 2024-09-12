17 ميدالية للنصر في «أبوظبي للريشة الطائرة»

حصد نادي النصر 17 ميدالية ملونة في بطولة الريشة الطائرة التي نظمها نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت سنوات 13 و15 و17 وفئة العموم للرجال والسيدات بمشاركة 4 فرق: النصر واتحاد كلباء ونادي أبوظبي لألعاب المضرب ومركز عائشة بنت عثمان، واختتمت منافساتها الأحد الماضي.

وتنوعت ميداليات النصر صاحب المركز الأول بين 8 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، فيما حل نادي اتحاد كلباء في المركز الثاني بـ5 ميداليات بواقع فضيتين و3 برونزيات، وجاء نادي أبوظبي لألعاب المضرب في المركز الثالث بميدالية واحدة برونزية ومثله مركز عائشة بنت عثمان ببرونزية واحدة.

وتأتي بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب ضمن أجندة فعاليات اتحاد الإمارات الريشة الطائرة بهدف تعزيز الجهود لتطوير اللعبة ونشرها في مختلف مناطق الدولة، وتعزيز خطة اكتشاف المواهب واستقطاب أفضل اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية.

وأشاد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بنجاح البطولة وبالمستويات القوية التي قدمها اللاعبون واللاعبات في مختلف الفئات، موجهاً الشكر إلى نادي أبوظبي لألعاب المضرب على تنظيم البطولة وكافة الأندية المشاركة على تعاونها المستمر مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.