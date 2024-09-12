نتائج الحسين عموتة تهدد مستقبله مع الجزيرة

تهدد النتائج التي حققها المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، مستقبله في قيادة الفريق خلال مشوار الموسم الحالي، الذي ما زال في محطاته الأولى، بعد أن قاد الفريق في 4 رسمية، فاز في مباراتين وخسر مثلهما، دون أن يقدم الفريق المستوى الذي يرضي تطلعات جماهير النادي.

ومنحت إدارة الجزيرة ثقتها للمدرب عموتة، بناء على سيرته الذاتية الجيدة، ونجاحاته السابقة، ليكون المدرب العربي الوحيد من بين 14 فريقاً وسط أندية المحترفين، بهدف إعادة تنظيم صفوف ((فخر أبوظبي))، وقيادته من جديد إلى منصات التتويج، بعد أن جاءت نتائج الموسم الماضي أقل من التوقعات.

وبدأ عموتة مشوار الموسم بالفوز على البطائح 3 - 1 في ذهاب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسر جولة الإياب مؤخراً 1 - 2، لينال بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية بفارق هدف، دون أن يكون ذلك مرضياً ومقنعاً لمحبي النادي، للفارق بين الفريقين في الخبرة والطموح والإمكانات.

بداية مخيبة

وفي بطولة الدوري، جاءت البداية مخيبة للآمال، بالخسارة أمام بني ياس 0 - 2، لكن الجزيرة عاد وفاز في الجولة الثانية على العروبة 2 - 0، واضعاً أول 3 نقاط برصيده، في المركز الثامن بجدول ترتيب المنافسة، التي سبق أن أحرز لقبها 3 مرات، ويعمل على التتويج باللقب من جديد.

وبجانب خسارة الجزيرة في مباراتين من 4 مواجهات رسمية، فإن الفريق لم يحقق الفوز في 5 مباريات ودية خاضها خلال فترة التحضيرات، منها 4 مباريات في المعسكر الخارجي، ومباراة أمام الوحدة خسرها 2 - 0، قبل انطلاق مباريات الموسم.

إضافة إلى أن مستوى وشكل الفريق خلال المواجهات السابقة، لم يكن مقنعاً للجماهير، وتعرض الحسين عموتة للانتقادات، بعد أن أجرى تغييراً جذرياً في طريقة اللعب، وأعاد توظيف اللاعبين بمهام مختلفة، دون أن تكون هنالك لمسة فنية إيجابية في مستوى الفريق، الشيء الذي أصاب الجماهير بالقلق على مستقبل النادي.

ويرى المدرب المغربي أن أسباباً عدة أثرت في المستوى والنتائج، منها عدم اكتمال صفوف فريقه، نتيجة الإصابة التي أفقدته بعض العناصر المميزة، بقيادة عبدالله رمضان، وكريم رقيق، وعمر تراوري، إضافة إلى أن التعاقد مع الأجنبي الخامس، تم مؤخراً، وقبل مباراة البطائح الأخيرة، بكسب توقيع نبيل فقير قادماً من الدوري الإسباني، والذي يضع عليه عموتة أمالاً كبيرة، للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات وتطوير الأداء.

وتعتبر المواجهات المقبلة حاسمة ومصيرية في مشوار الحسين عموتة مع الجزيرة، حيث سيكون مطالباً بظهور أفضل، وكسب نتائج المباريات، ووضع الفريق في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري، لإنقاذ موقفه، خاصة أنه يحظى بدعم كبير من إدارة النادي، التي ما زالت تمنحه الثقة، وتنتظر منه عطاء يناسب التوقعات.