فريد عبد الرحمن لـ «البيان»: لا لاستقدام قضاة ملاعب أجانب

عبّر الحكم الدولي الأسبق وعميد قضاة الملاعب، فريد عبد الرحمن، عن استغرابه من بعض الآراء التي وردت في تحقيق نشرته ((البيان)) بعنوان (الصافرة الأجنبية بين ثقة الأندية وإحباط الحكم المواطن)، وأكد أنه ضد فكرة استقدام قضاة أجانب لإدارة في مسابقاتنا المحلية، في ظل وجود قضاة ملاعب متميزين، حصل بعضهم على الشارة الدولية، وأداروا مباريات قوية ومهمة في بطولات قارية ودولية، وأرجع السبب في رفضه للصافرة الأجنبية، إلى أن الاتحادين الآسيوي والدولي لن ينظرا لحكام بلد استعان بقضاة ملاعب من الخارج، لإدارة مباريات في مسابقاته المحلية، لاعتقادهم أن قضاة الملاعب الإماراتيين ليسوا في المستوى الدولي.

وكان قضاة ملاعب سابقون ومحللون، أجمعوا على ضرورة وأهمية استقدام قضاة ملاعب أجانب لإدارة مباريات في المسابقات المحلية، في تحقيق نشره ((البيان)) الأيام الماضية، حول استقدام قضاة الملاعب الأجانب، وأكدوا أنه ليس من حق الحكم المواطن الاحتجاج على القرار، وطالبوه بتطوير نفسه، حتى لا يحل الأجنبي مكانه في إدارة المباريات، وهو ما رفضه عميد قضاة الملاعب، فريد عبد الرحمن، والذي أكد أن استقدام الحكم الأجنبي سيقلل كثيراً من فرصة اختيار قضاة الملاعب الإماراتيين لإدارة مباريات خارجية، وقال: ((بالفعل، الفرصة أصبحت أقل، بعد تقاعد الحكم محمد عبد الله، وعودة قرار الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب، وهذا أمر منطقي، لأن الاتحادين الآسيوي والخارجي سيعتقدان أن الحكم الإماراتي ليس بكفاءة إدارة مباريات دولية، إذا كانت بلاده لا تستعين به في المسابقات المحلية)).

كيف نتأكد؟

وتساءل عبد الرحمن: ((كيف نتأكد من مستوى الحكم الأجنبي ونحكم بكفاءته، بعد إدارته لمباراة واحدة فقط، يطير بعدها إلى بلده؟ فعلى الأقل، يجب أن يدير ثلاث مباريات في الحد الأدنى، وبعدها يمكن أن نحكم عليه إن كان جيداً أو متوسط المستوى أو سيئاً؟ وعليه، هذا لا يمكن أن يكون سبباً لاستقدام حكم أجنبي ليستولي على فرصة الحكم المواطن في إدارة مباريات بلده)).

ورد على محلل الحكام مسلم أحمد، الذي قال إن هناك بعض قضاة ملاعب درجة أولى، أفضل من الذين يحملون الشارة الدولية، أوضح فريد عبد الرحمن، أنهم ليسوا أفضل منهم، بل في نفس المستوى، ولكن أحياناً اختيارات لجنة قضاة الملاعب قد تكون خطأ، فمثلاً، عندما يعتقد مسؤول قضاة الملاعب أن مباراة معينة بين فريقين بينهما فارق إمكانات قد تكون سهلة، ومن جانب واحد، فيختار لإدارتها حكماً قليل الخبرة، ولكن بعد ذلك يكون مستوى المباراة أقوى مما كانت تعتقده اللجنة، وربما تكون أصعب من مباريات دوري المحترفين، وعندما يحدث ذلك، تصعب مهمة الحكم، إذا كان قليل الخبرة في إدارة مباريات قوية، وتحمل طابع الندية والتنافسية.

حق الاحتجاج

ورفض عبد الرحمن، تبريرات مسلم أحمد، وعبد الله العاجل، اللذين اتفقا على أنه لا يجب أن يحتج الحكم المواطن على استقدام حكم أجنبي، لأن هناك مدربين ولاعبين أجانب، ولم يحتج عليهم أحد، موضحاً أن المدربين واللاعبين الأجانب لا يقعون في دائرة اختصاص اتحاد الكرة، على عكس قضاة الملاعب، الذين يتفق معهم اتحاد الكرة، بالتشاور مع لجنة قضاة الملاعب، ولذلك، فمن حق الحكم المواطن أن يحتج على استقدام حكم أجنبي ليحل مكانه في إدارة المباريات المحلية.

وقال: ((الحكم المواطن عندما يرى حكماً أجنبياً يحل مكانه، يشعر بأن حقوقه ضاعت، وله أن يعترض، وهذا شأن كل فرد في المجتمع يشعر بأن حقه ضاع منه، فالقرار هو يخص اتحاد الكرة، الذي استقدم الحكم الأجنبي، أما المدربون واللاعبون، فتستقدمهم الأندية، وليس الاتحاد، كما هو الحال بالنسبة للحكام الأجانب)).

وانتقد عبد الرحمن مطالبة الحكم السابق عبد الله العاجل، للحكام المواطنين بتطوير مستواه، وقال من هم هؤلاء قضاة الملاعب الذين يطالبهم بتطوير مستواهم؟ وتساءل عن دور المدير الأجنبي الذي تم استقدامه خصيصاً لترتيب أوضاع قضاة الملاعب وتدريبهم، طالما تتم الاستعانة بقضاة ملاعب أجانب؟ وما الفائدة التي تعود على قضاة الملاعب الإماراتيين من هذا الأمر؟.

وقال: ((إذا كنا نريد تطوير الحكم المواطن، فيمكن الاستفادة من المبالغ المرصودة لقضاة الملاعب الأجانب، وهي ليست قليلة في المباراة الواحدة، تصرف للحكم ومعاونيه، على أن تحول تلك الأموال لدعم برامج تطوير الحكام المواطنين، وزيادة مكافأتهم، لجذب الكوادر المحلية الشابة، وتحفيزهم، وتعزيز رغبتهم في الانضمام إلى سلك التحكيم، وهذه مسؤولية لجنة قضاة الملاعب)).