Friday, 13 September 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة الرياضيين تبحث سبل دعم الحركة الأولمبية الوطنية

9/12/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحثت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية سبل الارتقاء بمستوى الرياضيين العام من النواحي كافة سواءً الفنية أو التثقيفية والتوعوية، انطلاقاً من دورها البارز في دعم الحركة الأولمبية الوطنية وصقل مهارات وقدرات منتسبيها ببرامج طموحة؛ تتماشى مع التوجهات الرياضية العالمية وترسخ مكانة الدولة في كبرى المحافل والاستحقاقات الخارجية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الرياضيين الذي عقد أمس باستخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الرياضيين وحضور يوسف ميرزا الحمادي نائب رئيس اللجنة، وكل من الأعضاء عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وسيف بن فطيس، وصفية الصايغ، ومحمد الناخي، ومحمد النوبي الحمادي، وعائشة آل علي، وسعود الزعابي.

تأكيد

وأكد فارس محمد المطوّع على أن لجنة الرياضيين تسعى دائماً للوقوف جنباً إلى جنب مع الرياضيين والتعرف على آرائهم وأفكارهم فيما يخص مستقبل الحركة الأولمبية، واستثمار خبراتهم وتجاربهم في بناء أطر جديدة للتعامل مع المستجدات؛ فيما يتعلق بمجالات العمل الأولمبي من خلال فتح قنوات للتواصل مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر من أهم اللجان لكونها تمثّل صوت الرياضيين على مستوى العالم داخل اللجنة الأولمبية الدولية وخارجها، فضلاً عن تسليط الضوء على دعم تلك اللجنة ضمن توصيات الأجندة الأولمبية 2020.

وأشار فارس محمد المطوّع إلى أن لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية بصدد إعداد مجموعة من الخطط والبرامج الداعمة للجانب الخاص بانتقاء وصقل المواهب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والتي ترتكز ضمن توجهاتها على تطوير قدرات المواهب الرياضية وتحقيق النجاح في رياضة النخبة الاحترافية، موضحاً أن اللجنة تضم العديد من الرياضيين السابقين والحاليين الذين نالوا شرف تمثيل الدولة في كبرى المحافل على المستويين الأولمبي والقاري، ونجحوا في خوض تجارب مثمرة وبرامج متقدمة في مجالات التدريب والإدارة الرياضية، الأمر الذي يبشر بالوصول إلى مخرجات متميزة نتاج عمل هذه اللجنة التي تعهدت منذ اجتماعها الأول على توجيه الدعم للرياضيين من أبناء الوطن بصفة مستمرة.

MENAFN12092024000110011019ID1108668967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث