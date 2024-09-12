أوروبا تدعو إلى تخفيف التوترات بين لبنان وإسرائيل

حث مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبنان وإسرائيل على العمل على نزع فتيل التوترات على الحدود، قائلاً إنه منذ زيارته الأخيرة إلى المنطقة في يناير لم تهدأ طبول الحرب.

وأضاف جوزيب بوريل للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في بيروت، أمس: منذ زرت لبنان آخر مرة في يناير، لم يتوقف قرع طبول الحرب.. منذ ذلك الوقت، زادت المخاوف التي أعربت عنها، زاد التصعيد، والمخاوف من امتداد الحرب في غزة والمخاوف من معاناة إنسانية أكثر انتشاراً.

وذكر المسؤول الأوروبي، أن رسالته هي أن الاتحاد الأوروبي يقف في صف الشعب اللبناني لمساعدته على التغلب على التهديدات والتحديات قدر المستطاع. وأوضح بوريل: نحتاج لنزع فتيل التوترات العسكرية وأنتهز هذه الفرصة لحث كل الأطراف على السعي في هذا المسار.

وأضاف أن التطبيق الكامل والمتساوي لقرار مجلس الأمن الذي أنهى حرباً بين إسرائيل وحزب الله في 2006 يجب أن يمهد الطريق لتسوية شاملة تتضمن ترسيم الحدود البرية والسماح بعودة الناس وإعادة إعمار المنطقة الحدودية. وأكد بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يفعل الكثير لكنه لا يملك عصا سحرية.

ودعا بوريل إلى تنفيذ القرار 1701 الذي ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة، من ضمنها ترسيم للحدود البرية والسماح بعودة السكان إلى المناطق الحدودية المتضررة من أجل إعادة الإعمار. بدوره، جدد وزير الخارجية اللبناني، التزام لبنان بالتنفيذ الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، مشيراً إلى أن زيارة بوريل مؤشر مهم على الرسالة التي حملها تجاه لبنان.

وأضاف أن السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والأممي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وعبر ميقاتي خلال استقباله بوريل، عن تقديره لمواقفه الداعمة للبنان. من جهته، ثمن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مواقف بوريل من مجريات عدوان إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، مؤكداً أن لبنان لا يريد الحرب ولكنه قادر على الدفاع عن نفسه.