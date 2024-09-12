أمريكا تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن

تعتزم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الإعلان عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب. وتأتي الخطوة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع أفريقيا، إذ يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في غزة، فضلاً عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي، سعياً لمواجهة النفوذ الصيني.

وقالت توماس جرينفيلد، إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام، على نحو يمكننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءاً من إرث الرئيس الأمريكي، جو بايدن. وتدعم واشنطن أيضاً منذ فترة طويلة، حصول الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس. وتطالب دول نامية بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى، رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح. ومن غير الواضح، ما إذا كان الدعم الأمريكي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.

وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أوضحت توماس جرينفيلد، أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه. ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة. وكان المجلس يتألف من 11 عضواً عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945، قبل زيادة العدد إلى 15 عضواً في 1965، من بينهم 10 دول منتخبة، تشغل مواقعها لمدة عامين، و5 أعضاء دائمين لديهم حق النقض، هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.