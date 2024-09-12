نتنياهو يتحايل على محاكمة لاهاي بـ«تحقيق محلي»

في ظل استمرار التصعيد في غزة وانسداد الأفق في التوصل إلى اتفاق هدنة ينهي الحرب في القطاع، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تجنب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه، يوآف غالانت، عبر الطلب من النائبة العامة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي معه وغالانت، في وقت تدفق من سيل الإدانات الدولية، على الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة للنازحين ومقتل موظفين أممين في غزة.

وطلب القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، بناء على تعليمات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من النائبة العامة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت فيما يتعلق بحرب غزة. وتأتي الخطوة في مسعى للالتفاف على طلب معلق من المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وفقاً لتقرير بثته قناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة، إن نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية إدارة الحملة العسكرية في غزة، ثم إغلاقه، ومن ثم تقديم تحديث للمحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه جرى التحقيق في التهم من جانب إسرائيل، وبالتالي لا يتطلب الأمر تدخل المحكمة الدولية. وأفاد التقرير، بأن بهاراف ميارا رفضت الطلب على أساس أنه خدعة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح التقرير، أن بهاراف ميارا أشارت أيضاً إلى أنها أوضحت بالفعل علناً أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل هو الخيار الوحيد الكافي، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وذكر التقرير الإخباري غير الموثق للقناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد خدعة قانونية لمحاولة عزله من منصبه.

وفي تطور لافت، قدم يوسى سارئيل، قائد وحدة الاستخبارات 8200 في الجيش الإسرائيلي، أمس، استقالته من منصبه لرئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في أعقاب إعلان مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر.

كما طرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، نفسه، أواخر ديسمبر المقبل موعداً محتملاً لاستقالته من منصبه، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، ستنتهي التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر في جميع الفروع والتشكيلات، وسيكون هاليفي قادراً على التوقيع على التحقيقات بصفته رئيسا للأركان وتقديمها للرأي العام.

سيل إدانات

على صعيد آخر، نددت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بمقتل موظفين من الأمم المتحدة في ضربة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق.. لقد تعرضت مدرسة تؤوي 12 ألف شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى.. في عداد القتلى 6 من زملائنا في وكالة الأونروا.. هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن. بدوره، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحادثة بأنها مروعة، مؤكداً أن تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، لاسيما حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقبله.

على صعيد متصل، دعا مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان، عن إدانته واستنكاره لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النصيرات.

وفي برلين، اعتبرت ألمانيا أن مقتل 6 من موظفي الأمم المتحدة أمر غير مقبول إطلاقاً. وقالت وزارة الخارجية، إن على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ألا يكونوا إطلاقاً ضحايا للصواريخ، ومن واجب إسرائيل حماية موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.

تبرير أمريكي

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى حماية عمال الإغاثة، مضيفاً: علينا أن نرى المواقع الإنسانية محمية.. هذا أمر نواصل طرحه مع إسرائيل. ولفت بلينكن إلى أن حماس تتحمل جزءاً من المسؤولية، قائلاً: نواصل رؤية حماس تختبئ في، أو تسيطر على، أو تستخدم هذه المواقع التي تشن منها عملياتها.

وكشف بلينكن عن أن بلاده ستواصل الضغط على إسرائيل لبذل مزيد من الجهود لتفادي المناطق الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف: نحن بحاجة إلى رؤية المواقع الإنسانية محمية، هذا شيء نواصل مناقشته مع إسرائيل.

كما استنكرت المملكة العربية السعودية، استهداف القوات الإسرائيلية لمدرسة النازحين. وفيما أعربت الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للاستهداف، شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، ووضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.

انتهاك صارخ

إلى ذلك، استنكرت مصر استمرار إسرائيل في استهداف وقصف مدارس ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة، مشددة على أن استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأكدت مصر أن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على القطاع، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

جهود

سياسياً، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استمرار جهود بلاده، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.

حافة هاوية

إلى ذلك، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، إن غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي، دمرت الطابق العلوي من بيت ضيافة في غزة حيث كان يقيم موظفو البرنامج، ووصفت الوضع بأنه خطير للغاية لعمال الإغاثة الذين يحاولون إطعام السكان الفلسطينيين. وقالت مديرة البرنامج، سيندي ماكين: كان الأمر خطيراً على الدوام وأصبح غاية في الخطورة الآن.

وقالت ماكين إنها تبعث برسالة بسيطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها: أوقفوا إطلاق النار، من فضلكم.. أوقفوا إطلاق النار! توقفوا! نحن بحاجة إلى إطعام هؤلاء الناس.. الأمر لا يتعلق فقط بالطعام..

بل يتعلق أيضاً بالمياه والصرف الصحي، نحن على حافة الهاوية فيما يتعلق بما إذا كنا سنبقى هناك أم لا.. أريد البقاء هناك.. أنا لا أقترح أن ننسحب.. لكن يتعين علي أن أتنبه لما أطلب من موظفي أن يفعلوه.

تدمير اقتصاد

في السياق، دمرت الحرب التي تشنها إسرائيل اقتصاد غزة وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في العام 2022 على وقع تراجع مثير للقلق في الضفة الغربية. وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أمس، أنه في غزة توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن.

وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية معتصم الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي: لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف، لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر.

وأضاف أن الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق تنمية مستدامة في غزة.