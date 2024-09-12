الضفة على خط التصعيد بموازاة غزة

ليس أدل على أن الضفة الغربية تقف أمام مفترق بالغ الخطورة، من تبادل وجهة التصعيد، وانحسار المرتكزات السياسية حول كيفية احتواء تداعيات اليوم التالي لانهيار جهود التهدئة، ومنع تدهور الأوضاع نحو انفجار شامل، لا يمكن لأي من المراقبين تقدير تشظياته على المنطقة التي بدت ترقد على فوهات براكين نشطة. وحال انهيار الجهود السياسية، فإن أول الارتدادات ستنعكس على الضفة الغربية التي يهدد محور الحرب (نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير) بتحويلها إلى غزة ثانية، إذ أعطت الأحداث الأخيرة انطباعاً ومؤشرات واضحة على نية توسيع العمليات العسكرية فيها، كما يقول مراقبون.

ولعل الإعداد لمسرح التصعيد على جبهة الضفة الغربية بدأ مبكراً، عبر تكرار الاجتياحات مستهدفة المحور الشمالي من الضفة الغربية (جنين، طولكرم، وطوباس) ما قرع ناقوس الخطر باعتبار حديث نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يحمل أي إمكانية للتراجع عن جعلها غزة ثانية بالفعل.

يقول الباحث والمحلل السياسي رائد عبدالله، إنه وفي الوقت الذي اعتقدت فيه القيادة الفلسطينية أن الضفة الغربية بعيدة عن مسرح الأحداث، يبدو أن ساعة الضفة الغربية دقت بالفعل، بل إن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع رقعة عملياته في مدن أخرى إذا لزم الأمر، ما يحتم الانتظار أكثر لما بعد الفرصة الأخيرة لمفاوضات التهدئة.

ويضيف عبدالله في تصريحات لـ((البيان))، أن هناك مناخات سياسية ومقترحات جديدة تتحدث عنها واشنطن حول هدنة غزة، لكن هذا لن يكون كافياً أو مطمئناً لضبط أوضاع المنطقة، إذ إن الحرب على لبنان قد تندلع في أي لحظة، وأن الكل بدأ يتحسب لهذا السيناريو، ما يتطلب إيجاد الحل الشامل للمحور المترامي من غزة والضفة الغربية إلى لبنان، حتى في ضوء التشكيك العميق في فرص الحلول السياسية.

قنبلة دخانية

ويرى مراقبون في المقترح الإسرائيلي الأخير المتمثل في خروج قائد حركة حماس يحيى السنوار من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قبضة الحركة ووقف الحرب، أشبه بقنبلة دخانية ألقت بها إسرائيل في أروقة مباحثات التهدئة، والهدف منها نقل كرة النار إلى ملعب حماس، محذرين من خطورة ألا يشمل الحل الضفة الغربية.

ولم يعد بمقدور الفلسطينيين تجرع انعقاد جولات جديدة من المفاوضات السياسية، لحاجتها إلى نطاق أوسع مع تمدد مساحات الحرب إلى مناطق جديدة هزت مضاجعهم، إذ ارتسم سريعاً سباق التصعيد في الضفة بدلاً من تهدئة الأوضاع في غزة، ما وضع الأراضي الفلسطينية برمتها أمام حالة طوارئ مفتوحة. ويشير المحلل السياسي هاني المصري، إلى أن أي مفاوضات للتهدئة في قطاع غزة لن تحجب دينامية المشهد الملتهب في الضفة الغربية، مرجحاً ألا تفضي المباحثات إلى اختراق وشيك، حتى لو عبر عن ذلك الفريق الأمريكي.

تعقيدات مشهد

وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى ومخيمات الضفة، كما عادت سياسة الاغتيالات إلى الواجهة، كما جرى في طولكرم والفارعة وطوباس، وتسبب هدم العشرات من المنازل في تشريد عائلات فلسطينية، ولا تختلف توجهات الجيش الإسرائيلي عن توجيهات المستوى السياسي، ونبرته التصعيدية الخطيرة. وتتجه الضفة الغربية إلى التعايش مع حالة الحرب المصغرة لكنها تبدو مرشحة للتوسع كبقعة زيت على رقعة انهيار هدنة غزة، وعلى وقع هذه الأجواء عالية المخاطر، تزداد تعقيدات المشهد، فهل ينتزع شركاء الدبلوماسية حلاً من بين أنياب الحرب؟.. في حضرة التصعيد الجاري ما يستنبط صعوبة المهمة.