روسيا تشن هجوماً مضاداً في كورسك وتستعيد 10 قرى

في تحول لافت للتطورات الميدانية، شن الروس هجوماً مضاداً على القوات الأوكرانية في كورسك، استعادوا خلاله 10 قرى، وفيما شددت كييف على أن الرد الروسي يتفق مع التخطيط العسكري الأوكراني، يتجه الأمريكيون والبريطانيون نحو السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

أعلنت روسيا، أمس، أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه، وخلال عمليات هجومية، استعادت وحدات من جنود فرقة الشمال 10 قرى في يومين.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن روسيا تشن هجوماً مضاداً ضد قوات بلاده في منطقة كورسك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف: الروس أطلقوا هجوماً مضاداً، وهو ما يتوافق مع خطتنا الأوكرانية، مشيراً إلى أن تصرف الكرملين يتفق مع التخطيط العسكري الأوكراني.

كما أعلن زيلينسكي، أن صاروخاً روسياً أصاب سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر في البحر الأسود، أمس. وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: صاروخ روسي استهدف شحنة قمح متجهة إلى مصر.. شنت روسيا ضربة على سفينة مدنية عادية في البحر الأسود، بعد خروجها مباشرة من المياه الإقليمية الأوكرانية.

وفي تطورات الميدان، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن مدينة بوكروفسك شرقي البلاد، فقدت إمدادات المياه وغاز الطهي والتدفئة، بسبب هجوم روسي متواصل عبر منطقة دونيتسك، أدى إلى تدمير بنى تحتية، وإجبار مدنيين على الفرار من منازلهم.

قال فاديم فيلاشكين، حاكم دونيتسك، إن أضراراً لحقت بمحطة تنقية المياه في بوكروفسك خلال القتال، وحفرت السلطات أكثر من 300 بئر مياه على عجل، لتكون المصدر الوحيد لمياه الشرب بالمدينة. وأضاف أن الروس دمروا محطة للغاز الطبيعي بالقرب من بوكروفسك، وأن حوالي 18 ألف شخص ما زالوا في المدينة، بينهم 522 طفلاً.

إلى ذلك، قال مسؤولون محليون، أمس، إن طائرات روسية مسيرة، ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للطاقة في بلدة كونوتوب بشمالي أوكرانيا، في هجوم ليلي أدى إلى إصابة 14 شخصاً على الأقل، وانقطاع الكهرباء عن البلدة. وأوضح مسؤولون إقليميون، أن 10 انفجارات وقعت في أثناء الهجوم.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس، قال رئيس البلدية، أرتيم سمينيكين: في الوقت الحالي، يبذل العاملون في مجال الطاقة كل ما في وسعهم لتوفير الكهرباء للمستشفى، ونظام إمدادات المياه، مشيراً إلى أن المستشفيات تواصل عملها.

سماح وشيك

في الأثناء، أصبحت أمريكا وبريطانيا قاب قوسين من رفع القيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية بعيدة المدى، لضرب أهداف في العمق الروسي. ونقلت شبكة إم.إس.إن.بي.سي الإخبارية الأمريكية، عن مسؤول في البنتاغون، طلب عدم كشف هويته، أن اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في واشنطن، المقرر اليوم، سينتهي بالموافقة على استخدام أوكرانيا أنظمة الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى، أتاكامز، وصواريخ ستورم شادو البريطانية، لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.

على صعيد متصل، ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قادة بولندا، سعياً لموقف موحد حيال أوكرانيا. ووصل بلينكن إلى بولندا بالقطار، بعد زيارة تضامن مشتركة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى كييف، إذ تعهدا القيام بمراجعة سريعة لطلبات أوكرانيا الحصول على إذن لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية، بواسطة صواريخ غربية.

وحذر الكرملين، الغرب، من أن أي قرار يسمح لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى، قد يزيد ما وصفه بالتورط المباشر للولايات المتحدة وأوروبا في الحرب، وسيؤدي إلى رد فعل من موسكو.

رفض مبادرة

سياسياً، أعلنت كييف رفضها مبادرة السلام الصينية البرازيلية للحرب في أوكرانيا، ووصفها بأنها مدمرة، معربة عن امتعاضه من عدم مشاركة كييف في العملية. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نشرتها منصة متروبوليس الإعلامية البرازيلية: الاقتراح الصيني البرازيلي... مدمر، إنه مجرد بيان سياسي، كيف يمكنك أن تقترح وتقول هذه مبادرتنا، دون أن تطلب أي شيء منا؟.

وأوضح زيلينسكي أن المبادرة تفتقر إلى احترام أوكرانيا وسلامة أراضيها، مضيفاً أنه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يتخذ خطوات لإظهار أنه يريد إنهاء الحرب. وقال الرئيس الأوكراني، إنه عرض مناقشة المقترحات مع الصين والبرازيل.