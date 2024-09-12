ياسمين وتوأمها الرضيع.. نزوح لا ينتهي من جحيم حرب السودان

معاناة ورحلة مشاق ومسير نحو المجهول سلكه الصادق وأسرته وتوأم لم يتجاوز الـ 3 أشهر من العمر عابرين أنهاراً ثلاثة إلى ملجأ آخر آمن داخل السودان فراراً من جحيم الحرب. وصلت الأسرة وحطت رحالها بعد نزوح مرهق في مخيم ود الحوري جنوبي مدينة القضارف شرق البلاد، قاطعة مسافات شاسعة في مسير استمر أياماً من موطنهم مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار آخر المدن التي امتدت إليها ألسنة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع..

تقول ياسمين زوجة الصادق لـ ((البيان))، إن الأسرة عاشت تجربة نزوح مركبة بعد أن نزحت من منزلها في العاصمة الخرطوم العام الماضي إلى ولاية الجزيرة، على أمل العودة بعد أيام قلائل كما كانت التوقعات، ولكن أملهم خاب، إذ وبدلاً من العودة إلى منزلهم في الخرطوم طاردهم جحيم الحرب في مكان نزوحهم في ولاية الجزيرة التي تمددت إليها الحرب أواخر العام الماضي، ليضطروا للنزوح مرة أخرى إلى سنجة والتي لم يمكثوا فيها سوى شهور حتى تلاحقهم الحرب مرة أخرى وتفرض عليهم رحلة نزوح ثالث.

وتستمر ياسمين في سرد قصة نزوحها وهي تحمل بيدها إحدى توأمها: ((لم نكن نتوقع أن تلحقنا الحرب في ولاية سنار، إذ أقمنا في قرية أبو قرع قرب سنجة، لكن لم نهنأ كثيراً إذ عاد دوي المدافع من جديد إلى طرق أسماعنا، لنبدأ رحلة نزوح أخرى هي الأقسى على الإطلاق، خرجنا تحت جنح الظلام بعد إحساسنا باقتراب الخطر، فلم يعد أمامنا سوى الرحيل إلى المجهول فكل ما يهمنا الابتعاد عن دائرة القصف، بتنا ليلتنا تلك في العراء، كنت أنظر إلى أطفالي وهم صامتون وأرى نظرات الخوف في عيونهم ولم يكن ثمة ما يخفف من روعهم، فقط كنت أحتضنهم وأبكي في صمت)).

مخاطر حقيقية

وتشير ياسمين إلى أن رحلة النزوح من سنجة إلى القضارف كانت الأشد قسوة من سابقاتها، بعد مواجهتهم مخاطر حقيقية، إذ وبعد ابتعادهم عن دائرة الحرب، واجهوا هذه المرة مخاطر أخرى لم تكن في الحسبان، إذ تعين عليهم عبور نهري الدندر والرهد من أجل النجاة، فضلاً عن وعورة الطرق الترابية والأراضي الزراعية التي كانت مليئة بمياه الأمطار التي كانت تهطل بغزارة، الأمر الذي ضاعف من المعاناة بشكل لا يوصف، لاسيما في ظل افتقاد الغذاء وأغطية تقي من قسوة الطقس، وتقول ياسمين: ((خرجنا بما نرتديه من ملابس فقط، لم يكن لدينا من الغذاء ما يعين على طول الرحلة، ولكن بتكاتف الأسر النازحة استطعنا تجاوز تلك الأيام العصيبة حتى وصلنا إلى القضارف، وانتهى بنا الحال هنا داخل هذه الخيمة في مخيم ود الحوري الذي وجدنا فيه برغم شح إمكانياته فرصة للراحة من تعب رحلة النزوح الطويلة التي نتمنى ألا تطول)).