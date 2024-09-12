«فرنسين» يضرب لويزيانا الأمريكية و«ياغي» ينشر الدمار في جنوب شرق آسيا

وصل الإعصار ((فرنسين)) إلى اليابسة في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية، وضرب نيو أورليانز بأمطار غزيرة ورياح عاصفة، بينما هدد ساحل الخليج الأوسع بعاصفة مدمرة محتملة، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن ((فرنسين)) تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة. ورفع مركز الأعاصير تصنيف ((فرنسين)) لفترة وجيزة إلى الفئة الثانية على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات قبل وصوله إلى اليابسة. ويمكن للإعصار حتى في فئته الأولى أن يتسبب في أضرار، وصدر تحذير لساحل الخليج بأكمله في لويزيانا ومسيسبي من ارتفاع الأمواج الذي وصفه مركز الأعاصير بأنه يهدد الحياة.

وأشار موقع باور أوتدج دوت يو. إس، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء لويزيانا. وأعلن حاكم لويزيانا، جيف لاندري، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ تحسباً للإعصار، ما يتيح موارد إدارة الطوارئ ومساعدات مالية في حالة حدوث أضرار جسيمة. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن أكثر من 78 ألف عقار تجاري قيمتها نحو 143 مليار دولار تقع مباشرة في مسار الإعصار.

وأصدرت عدة مقاطعات على ساحل لويزيانا المطل على الخليج أو بالقرب منه، أوامر إخلاء إلزامية في وقت سابق، كما أصدرت إدارة النقل بالولاية خرائط للإخلاء. ووزعت مدينة نيو أورليانز أكياس رمل في خمسة مواقع.

دمار وقتلى

إلى ذلك، يواجه ملايين الأشخاص في جنوب شرق آسيا، دماراً سببه الإعصار ياغي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأغرق أحياء بأكملها وألحق أضراراً بالبنى التحتية. وبلغ عدد الضحايا في فيتنام الدولة الأكثر تضرراً من الفيضانات وانزلاقات التربة في أعقاب الإعصار، 197 قتيلاً وأكثر من 100 مفقود.

وذكر مزارع فيتنامي، أن المياه غمرت حقول الخوخ على مساحة 800 متر مربع ودمرت 400 شجرة، مضيفاً: أعتقد أنني سأخسر ما يصل إلى 40 ألف دولار هذا الموسم، لا أعرف ماذا أفعل الآن. أنتظر فقط أن تنحسر المياه.

وذكرت وزارة الزراعة، أن أكثر من 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت في فيتنام ونفقت المواشي. وفيما تعطلت شبكة الاتصالات في بعض أحياء العاصمة الفيتنامية، تم إجلاء آلاف الأشخاص ودمرت جسور ومصانع وبنى تحتية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وفي المنطقة المتضررة بشدة على مشارف هانوي، تأثر أكثر من 15 ألف شخص جراء الفيضانات.

طوارئ

في الأثناء، أكدت السلطات في تايلاند، أمس، مصرع 9 أشخاص، بينهم 6 في انزلاقات للتربة بمقاطعة شيانغ ماي، وفق دائرة إدارة الكوارث. ونشرت تايلاند قوات عسكرية خاصة في إقليم شيانغ راي شمال البلاد، بعد أن تسببت فيضانات في تقطع السبل بآلاف الأشخاص.

وتستعد جمهورية التشيك لمواجهة أمطار وفيضانات قوية محتملة خلال الأيام المقبلة، بناء على توقعات معهد الأرصاد الجوية الهيدرولوجية التشيكي. وكإجراء احترازي، أطلقت السلطات المياه من عدد من السدود لتوفير مساحة لتجمع جديد للمياه. وتم زيادة تدفق المياه من 40 إلى 120 متراً مكعباً في الثانية في محطة فراني للطاقة الكهرومائية.