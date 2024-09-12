«الصحة» تحذر من المعلومات المغلوطة حول لقاح الإنفلونزا

أكدت الدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لا خطورة على الحوامل من أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية كما يشاع، وأنه قد يُعاني بعض الأشخاص من ردة فعل بسيطة تجاه اللقاح، وقد تظهر عليهم أعراض مثل الصداع والحكّة، والبعض الآخر قد يُصاب بألم أو احمرار في موضع اللقاح وهي ردات فعل بسيطة، تحدث عادة خلال بضع دقائق أو بضع ساعات من أخذ اللقاح، محذرة من المعلومات المغلوطة حول اللقاح.

ونوهت بأن الأفراد الأكثر عرضة للإنفلونزا الموسمية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو المناعة الضعيفة، وأنه يتوجب على أفراد المجتمع أخذ لقاح الإنفلونزا حتى الذين حصلوا عليه الأعوام الماضية لأن مناعة الجسم تتراجع مع مرور الوقت، لذلك فإن أخذ اللقاح سنوياً هو أفضل وسيلة لضمان حماية الجسم بشكل جيد، إضافة إلى أن المادة الفعالة في اللقاح تتطور كل عام وفقاً لعدة مؤشرات، حيث تختلف لقاحات الإنفلونزا من عام لآخر، حيث تُجرى أبحاث مستمرة من أجل تحديد سلالات الفيروس الأكثر انتشاراً كل عام، ويتم تطوير اللقاح المناسب لمحاربتها بناءً على ذلك، موضحة أن الحصول على اللقاح يقي الإنسان من الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يسافرون بشكل متواصل يجب عليهم الحصول على هذا اللقاح أكثر من غيرهم، إذ يختلف موسم انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية من بلد لآخر، وفي بعض الدول يُصيب الفيروس الناس على مدار العام، وأنه من المعروف أن فيروس الإنفلونزا ينتشر بسرعة، وأن السفر عبر المطارات وركوب الطائرات يزيد من احتمالية الإصابة به، وقد يؤثر على مخططات السفر، بما في ذلك السفر من أجل العمل، لهذا يُنصح بالحصول على اللقاح قبل أسبوعين من السفر لمنح جهاز المناعة الوقت الكافي ليُصبح جاهزاً تماماً للقيام بوظيفته.

ودعت إلى الاستفادة من المبادرات الصحية التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدول، والتي تهدف إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض انطلاقاً من مبدأ الوقاية خير من العلاج.