جائزة دبي الدولية للقرآن تختتم اليوم مسابقة الشيخة فاطمة في نسختها الثامنة

تقيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء اليوم، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثامنة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي أقيمت على مسرح الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وبحضور جمع كبير من سيدات المجتمع والمتسابقات ومرافقاتهن، ومديرات مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

وكرم الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، نائب رئيس لجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية القرآن الكريم أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم الدولية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية القرآن الكريم، عضوات لجنة الاختبار المبدئي للمتسابقات.

وأعلن الدكتور سعيد حارب عن إطلاق الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة بعد تطويره، والذي تم تصميمه لتعزيز تجربة المستخدمين، ولتلبية احتياجات الزائرين بكفاءة عالية، حيث يتميز بتقسيم مطور يوافق فروع الجائزة المتعددة في أقسام مخصصة، لتسهيل التنقل والوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل فعال.

وأشار أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي للجائزة إلى أن الموقع يقدم أيضاً خدمات مبتكرة مثل نشر آخر أخبار الجائزة، والمسابقات بالإضافة إلى السماح للفريق بنشر قواعد بيانات الجائزة، مما يجعله مورداً قيماً لكل من المشاركين والباحثين على حد سواء، وأضاف أن الموقع مصمم ليكون متوافقاً في استخدامه مع الأجهزة الذكية الحديثة استخداماً مريحاً وآمناً، ويستخدم أحدث التقنيات لضمان سرعة وأمان التصفح، وهذا التحديث يعكس التزام الجائزة بالابتكار والتميز في كل ما تقدمه من خدمات.

وقال: إن الجائزة تتطلع إلى مواصلة تقديم محتوى متميز في موقعها الإلكتروني الجديد بجودة عالية للمساهمة في نشر وخدمة القرآن الكريم وتعليمه لجمهور واسع بأنحاء العالم الإسلامي والدولي امتداداً واستمراراً لنجاح كل فعاليات ومسابقات الجائزة وتطورها الملحوظ، والذي يرجع للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام، الذي تحظى به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس الجائزة.

وقدم الزاهد شكره لجهود إخوانه أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه، والعاملين في الجائزة على تفانيهم وحرصهم على مزيد من النجاح والتميز في كل أعمال وحدات وفروع الجائزة، لتظل دائماً على قمة هرم المؤسسات القرآنية الدولية في خدمة كتاب الله وحفظته.