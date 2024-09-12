برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية ينطلق غداً

تنطلق غداً الدورة الثانية من برنامج ((المرأة في مجالس الإدارة العالمية))، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة ((Institute of Directors)) ويستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

ويأتي تنظيم هذه الدورة الجديدة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للالتحاق بالبرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي في لندن، وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين والخبراء الذين قدموا البرنامج والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة ورائدة.

وقالت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن تنظيم هذا البرنامج المتقدم يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل، حيث تم تطويره وتصميمه خصيصاً للمؤسسة لتزويد المنتسبات بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023 – 2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها القيادية وترسيخ الشراكات العالمية.

شراكة مستمرة

وأضافت: ((إن استمرارية البرنامج تعكس شراكتنا المستمرة مع معهد المديرين في المملكة المتحدة الذي يشاركنا الرؤية والتوجه لتعزيز التميز في القيادة. وتكتسب المشارِكات الكفاءات اللازمة كقيادات فعالة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المؤسسات التي تنتمين إليها، من خلال تزويدهن برؤى معمقة في مجالات القيادة والإدارة المالية ومهارات بناء الفريق والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز معرفتهن بأدوار ومهام عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته القانونية، ودور المجلس في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات المستقبلية)).

ويتضمن البرنامج على مدى أسبوع كامل محاضرات وورش عمل يقدمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي، في إطار تركيز البرنامج على تعزيز مفهوم التعلم من النظراء والمساعدة في بناء العلاقات والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.