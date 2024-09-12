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«محمد بن راشد للإسكان» و«دوكاب» تتعاونان لبناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن

9/12/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((دوكاب))، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لبناء نحو 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن.

وقع الاتفاقية، محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((دوكاب))، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((دوكاب)): ((تمثل اتفاقية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خطوة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بتمكين التماسك المجتمعي وحرصنا على تعزيز جودة الحياة لكافة فئات المجتمع )).

وقال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: ((يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم أصحاب الهمم وكبار السن وحرصنا على الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع. نحن نسعى بشكل متواصل إلى تقديم الخدمات الرائدة لضمان سبل السعادة والراحة لكافة فئات المجتمع)).

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