حميد النعيمي: تنشئة أبناء الوطن على حفظ كتاب الله خير معين على التربية الصالحة

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير نتائج النشاط الصيفي 12 لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، والذي استمر 45 يوماً، واستفاد منه 512 طالباً وطالبة 37 % منهم من المواطنين و57 % من العرب، و6 % من جنسيات أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، في ديوان الحاكم أمس، حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تنشئة أبناء الوطن على حفظ كتاب الله وتعلم تلاوته والتعمق في فهم معانيه، وتدبرها، فهي خير معين على التربية الصالحة منذ الصغر.

وقال سموه: إن تحفيظ القرآن الكريم للنشء من أسمى الأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام توليان اهتماماً كبيراً بمراكز التحفيظ، وتوفر لها الدعم الكامل لتؤدي الدور المنوط بها في تخريج أجيال حافظة لكتاب الله وقادرة على تلاوته وتجويده وملمة بتعاليمه وتسير على نهجه في سلوكها ومعاملاتها.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن الإمارة لا تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان، ليتوسع في برامجه، ويضاعف أنشطته لتشمل قطاعاً أكبر من المستفيدين من مختلف الأعمار والفئات من المواطنين والمقيمين.

وأثنى سموه على جهود المركز في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وحرصه على تنظيم أنشطة متميزة ومثمرة على مدار العام، والوصول بها لمختلف أنحاء الإمارة. حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. من جانبه قال حسين محمد الحمادي: ((بفضل الدعم المستمر والرعاية الكاملة من صاحب السمو حاكم عجمان لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، ومتابعة سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يمضي المركز في تنفيذ برامج دينية وتربوية وتثقيفية ورياضية متنوعة يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات سنوياً)).

وأوضح الحمادي أن النشاط الصيفي شهد 33 حلقة، تنوعت ما بين حلقات للذكور والإناث وحلقات للبراعم وحلقات للمواطنين، وبلغ مجموع أجزاء الحفظ 626 جزءاً، وبلغ مجموع أجزاء المراجعة 1389 جزءاً، وبلغ عدد الخاتمين 10 طلاب وطالبات، فيما وصل عدد المجازين بالجزرية 24 طالباً وطالبة.